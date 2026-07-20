FuPa-Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf II

– Foto: A/O

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Bernd Stelling von A/O II (Frauen) unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Auch wenn wir unsere Punktanzahl aus der letzten Saison nicht wiederholen konnten, sind wir mit der Platzierung am Saisonende doch zufrieden.

Isabell Egloff und Ronja Stock pausieren bzw. haben aufgehört. Leonie Liebscher zieht es für ein halbes Jahr nach Griechenland. Auch Lea Höft wird für längere Zeit ausfallen. Neu im Kader sind Mila Hähnichen, Bente Löhden und Alina Schuhmacher aus der eigenen Jugend sowie Mirka Müller aus unserer Oberligamannschaft.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Da wir in der Offensive einen kompletten Umbruch vor uns haben, backen wir erst einmal kleine Brötchen und setzen uns den Klassenerhalt als oberstes Ziel. Gelingt es uns, die offensiven Abgänge schnell zu kompensieren, dann ist vielleicht eine ähnliche Platzierung wie in der abgelaufenen Saison möglich.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Als Oberligaabsteiger und zusätzlich mit sehr vielen Neuzugängen nimmt der ATSV Scharmbeckstotel für uns die Favoritenrolle ein. Danach – das hat bereits die letzte Saison gezeigt – ist die Landesliga unwahrscheinlich ausgeglichen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wer einmal das Pokalfinale erreicht hat, der weiß, dass Pokalspiele eine andere Spannung erzeugen als der Ligaalltag. Derbys spielt man natürlich auch immer gerne.

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