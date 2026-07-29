FuPa-Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf Frauen

– Foto: Felix Weißberg

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Benjamin Saul von der Frauenmannschaft der SV Ahlerstedt/Ottendorf unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zufrieden: Wir haben uns erst nicht gut eingefunden, konnten dann in der laufenden Saison aber schnell punkten, sodass wir uns frühzeitig vom Abstiegsplatz entfernen konnten.

Unser Trainerteam wurde verstärkt:

Ralf Milbrand (Trainer)

Leonie Rathje (Co-Trainerin)

Tom-Luca Stelling (Videoanalyst)

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen uns als Mannschaft gemeinsam mit der Verstärkung im Trainerteam gut einstimmen, den Ligaerhalt im Auge behalten und haben dabei klare Ambitionen auf einen einstelligen Tabellenplatz.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich würde sagen, dass alle Mannschaften sehr gut sind. Jede Truppe hat ihre Besonderheiten, die Spiele entscheiden und am Ende zeigen können, wer sich in der Liga durchsetzt.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf Jesteburg – das zählt als Derby!

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