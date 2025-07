FuPa Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf

In der Vorrunde hatten die Frauen der SV Ahlerstedt/Ottendorf in der Oberliga einige Probleme. Eine starke Rückserie sicherte dann aber deutlich den Klassenerhalt. Kader und Trainerteam werden sich jetzt ein wenig verändern. Hier sind die Antworten von Trainer Coach Benjamin Saul im FuPa Sommercheck.

Wir sind zufrieden. Ein paar Punkte mehr wären drin gewesen, aber insgesamt war’s solide.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Veränderung im Trainerteam, Lars Fischer unser Torwarttrainer, hat uns verlassen und Joachim Höft hat unsere zweite Frauenmannschaft übernommen. Abgänge: Theresa Celine Schröder, Kimberly Kaaden, Lara Scheider, Jule Burchard (Babypause), Emma Scheil (Auslandsaufenthalt), Hanna Ernst (USA-Stipendium). Zugänge: Mirka Müller, Thessrin Müller, Benita Gerke, Tamara Gerke, Mirja Lemmermann.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Klassenerhalt, solides Mittelfeld.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Defensivverhalten

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Jesteburg ist das einzige richtige Derby – aber wir freuen uns auf jedes Spiel.

