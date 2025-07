FuPa Sommercheck: SV Ahlerstedt/Ottendorf

Die SV Ahlerstedt/Ottendorf Herren Ü30/32-Mannschaft schaffte in der abgelaufenen Spielzeit nicht den Sprung in die Meisterrunde. Dennoch war das Trainerteam um Christoph Holst zufrieden. Das hatte einen ganz besonderen Grund. Welchen, könnt ihr gleich lesen. Hier sind die Antworten im FuPa Sommercheck.

Da waren wir zufrieden, weil wir jedes Spiel eine Mannschaft stellen konnten. Das war zwar nicht immer einfach, aber das kennen wir mittlerweile. Sportlich war die Hauptrunde für uns sehr positiv, was man von der Hinrunde nicht gerade sagen konnte.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Die Änderungen sind noch nicht komplett abgeschlossen, aber alle, die Ü40 spielen können, gehen in die 40er hoch, bis auf Jörg Augustin und Dennis Meibohm. Ansonsten hoffen wir, dass noch der eine oder andere aus dem Herrenbereich dazukommen wird. Aber auch diese Saison geht es wieder mit einem kleinen Kader an den Start.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Spaß am Fußball haben, ein regelmäßiges Training aufziehen und vielleicht schon mal Mittwoch den Kader zusammenhaben für Freitag.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Ausdauer, Chancenverwertung, Trainingsbeteiligung, aber mit der Beteiligung würde sich das 1 und 2 vielleicht verbessern....

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Kein spezielles Team, wir wollen einfach Spaß am Spiel haben und das geht gegen jede Mannschaft....

