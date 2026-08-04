FuPa-Sommercheck: SV Agathenburg/Dollern II "Wir werden viel am Abwehr- sowie am Offensivverhalten arbeiten" von FuPa Lüneburg · Heute, 05:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: ADSV

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Andreas Viedts vom SV Agathenburg/Dollern II unsere Fragen.

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--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Da wir eigentlich von der Platzierung her abgestiegen sind, können wir mit der vergangenen Saison nicht zufrieden sein. Nur aufgrund einer nicht wieder gemeldeten Mannschaft konnten wir in der Liga verbleiben. Betrachtet man die Saison von zwei Seiten, haben wir eine komplett miserable Hinrunde mit nur drei Punkten gespielt. Die Rückrunde war dann zumindest so weit kämpferisch in Ordnung, dass wir 16 Punkte holten und den Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag spannend machen konnten.