FuPa-Sommercheck: SV Agathenburg/Dollern II

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Andreas Viedts vom SV Agathenburg/Dollern II unsere Fragen.
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Da wir eigentlich von der Platzierung her abgestiegen sind, können wir mit der vergangenen Saison nicht zufrieden sein. Nur aufgrund einer nicht wieder gemeldeten Mannschaft konnten wir in der Liga verbleiben.
Betrachtet man die Saison von zwei Seiten, haben wir eine komplett miserable Hinrunde mit nur drei Punkten gespielt. Die Rückrunde war dann zumindest so weit kämpferisch in Ordnung, dass wir 16 Punkte holten und den Abstiegskampf bis zum letzten Spieltag spannend machen konnten.
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Bei uns gibt es einige personelle Änderungen zu verzeichnen:
Trainerteam:
Jan Petersen hat mich viele Jahre im Trainerteam unterstützt, möchte sich nun mehr um seine Familie kümmern und noch einmal seine Schuhe für die Ü40 schnüren. Auf diesem Wege möchte ich mich noch einmal für die gemeinsamen Jahre in der zweiten Herren – sei es als Spieler oder Betreuer – bedanken!
Glücklicherweise konnte ich Daniel Feldvoß an meine Seite gewinnen; wir zwei werden gemeinsam das Trainerteam bilden.
Abgänge:
Patrick Stelling (Karriereende, möchte nur noch Marathon laufen)
Erik Drewanz (wechselt zu Großenwörden II)
Tom Riekewald (Karriereende)
Björn Wolf (wechselt fest an den Grill)
Neuzugänge:
Daniel Shkambi
Cihad Öztürk
Jivan Öztürk
Dennis Lütjen
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Unser oberstes Ziel ist es, die Klasse zu halten und eine bessere Saison als die letzte zu spielen. Wir werden viel am Abwehr- sowie am Offensivverhalten arbeiten. In der letzten Saison haben wir zu einfache Tore bekommen und unsere gut herausgespielten Torchancen nicht genutzt.
Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?
Mit all den Verstärkungen ist Hedendorf für mich der Favorit on die Meisterschaft. Ansonsten wird die Liga sehr ausgeglichen sein.
Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?
Hier möchte ich kein Spiel hervorheben – wir freuen uns auf alle Spiele!
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!