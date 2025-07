FuPa Sommercheck: SV Agathenburg/Dollern II

Nach einer starken Saison stieg der SV Agathenburg/Dollern II als Vizemeister in die 3. Kreisklasse auf. Im Vorjahr hatte das Viedts-Team aufgrund einer schwachen Rückrunde noch das Ziel verpasst. Diesmal fehlten nur ein paar Tore zur Meisterschaft. Andreas Viedts weiß aber, wo er noch die Hebel ansetzen muss. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Da wir das Ziel Aufstieg geschafft haben, sind wir mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Wir haben uns bis zum Schluss ein Duell mit VSV Hedendorf/Neukloster IV geliefert, wo am Ende nur die Tordifferenz die Meisterschaft entschieden hat. Auch das Erreichen des Viertelfinales in der Plakette war grandios und man konnte nicht damit rechnen, da wir nur gegen Mannschaften der 2. Kreisklasse antreten mussten. Hier ein großes Lob an die Mannschaft!!!

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Albert Gorocz hat uns aus dem Trainerteam verlassen. Als Abgang haben wir nur Daniel Reetz zu verzeichnen, der Rest der Truppe ist zusammengeblieben. Niko Hause ist nun fest zu uns aus der 1. Herren gekommen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Als Aufsteiger ist unser klares Ziel, den Klassenerhalt zu schaffen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Ich denke hier ist, wie bei fast jedem anderen Team auch, die Trainingsbeteiligung zu verbessern. Auch wenn unsere defensiven und offensiven Leistungen in der 4. Kreisklasse ordentlich waren, müssen wir an beidem noch arbeiten. Wo die Stellschrauben genau gestellt werden müssen, wird die Saison zeigen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf jedes Spiel in der kommenden Saison. Aufgrund der Nähe werden aber die Spiele gegen Hedendorf/Neukloster III, Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg und Hagen III etwas Besonderes sein.

