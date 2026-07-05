FuPa-Sommercheck: SV Agathenburg/Dollern

– Foto: Jörg Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Carsten Junge vom SV Agathenburg/Dollern unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind als Meister aufgestiegen und natürlich zufrieden. Auch wenn wir einige Schwächephasen zu überstehen hatten, war es für mich doch schön zu sehen, wie groß der Zusammenhalt im Verein war. Das spiegelte sich in der zahlreichen Unterstützung an den Wochenenden wider.

Neuzugänge: Lukas Litwitz (VfL Güldenstern II), Sam Jochim (Jugend).

Abgänge: Justin Schüler (Bliedersdorf), Markus Reiche (Harsefeld III).

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen so schnell wie möglich in der Liga ankommen und mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich denke, dass die beiden Absteiger aus der Bezirksliga, Deinste und Oste/Oldendorf, oben in der Tabelle zu finden sind. Dazu kommen noch der VfL Güldenstern II und Mulsum/Kutenholz. Meiner Meinung nach sind das die spielstärksten Mannschaften, wobei eine am Ende den Meister stellen wird.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Als Aufsteiger freuen wir uns auf alle Spiele in der Kreisliga.

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