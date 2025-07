FuPa Sommercheck: SV Agathenburg/Dollern

Die Kreisliga kam für das junge Team des SV Agathenburg/Dollern vermutlich zu früh. Nach lediglich 14 Punkten aus 26 Begegnungen kann man das schon vermuten. Die Mannschaft bleibt fast komplett zusammen und wird in der 1. Kreisklasse wieder eine gute Rolle spielen. Hier sind die Antworten von Trainer Carsten Junge im FuPa Sommercheck.

Wir haben viele Spiele gegen starke Teams knapp verloren und in vielen Situationen auch das erforderliche Spielglück nicht immer auf unserer Seite gehabt. Deshalb bin ich auch nicht ganz unzufrieden, trotz des Abstiegs aus der Kreisliga.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Absolut positiv zu erwähnen ist, dass unser junger Kader auch in der neuen Saison fast komplett zusammengeblieben ist. Das ist nach einem Abstieg nicht selbstverständlich! Neu im Team ist Paul Matthes (A-Jugend), Abgänge: Tom Fiege (Wiepenkathen), Nico Hause (2. Herren), Can Aust (Hagen)

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen erstmal in der Liga ankommen und dann so viele Spiele wie möglich gewinnen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Konstanz! Nach guten Spielen folgte meist ein durchwachsenes Spiel, welches uns letztendlich in der Vergangenheit einige Punkte kostete. Wir wollen uns natürlich in vielen Bereichen verbessern, aber insbesondere sind die Standardsituationen, sowohl offensiv als auch defensiv, das größte Manko, wo wir den Hebel ansetzen müssen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Da wir keine sogenannten Derbys haben, freuen wir uns auf ALLE Spiele.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!