FuPa-Sommercheck: SuSV Heinbockel Frauen

Nur sieben Punkte holte das Team vom SuSV Heinbockel in der abgelaufenen Serie. Trotzdem war die Stimmung auch in schwierigen Phasen gut und der Zusammenhalt durchweg stark. Gina Wiegmann beantwortete die Fragen zum FuPa-Sommercheck und verrät wie die Mannschaft in der nächsten Saison besser punkten möchte.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Die vergangene Saison verlief für uns leider nicht wie erhofft. Wir hatten mit vielen personellen Engpässen zu kämpfen und mussten zahlreiche Niederlagen hinnehmen. Dennoch hat sich die Mannschaft nie aufgegeben und ist enger zusammengerückt. Gerade in schwierigen Phasen war der Zusammenhalt im Team spürbar – das nehmen wir als klare Stärke mit in die neue Saison.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unser Trainer Malte Schomacker und unsere langjährige Betreuerin Silke Koslowski verlassen das Team – beide haben über Jahre hinweg mit großem Engagement und Herzblut zum Mannschaftsleben beigetragen. Auch auf dem Platz verabschieden wir uns von Yvonne Kronewald, die seit unserer Gründung ein fester Bestandteil der Mannschaft war. Sie wird uns sportlich wie menschlich sehr fehlen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir gehen mit frischem Wind in die neue Saison. Einige Neuzugänge bringen neuen Schwung ins Team und auch unser neuer Trainer ist mit viel Motivation am Start. Jetzt heißt es: gut vorbereiten, als Mannschaft zusammenfinden und Schritt für Schritt wieder in die Spur kommen. Unser Ziel ist es, stabiler aufzutreten, mehr Punkte zu holen – und dabei den Spaß am Fußball nicht zu verlieren.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir arbeiten in unserer Vorbereitung an unserer Kondition und am Spielaufbau.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Derbys sind natürlich immer besonders emotionsgeladen. Trotzdem wollen wir von Spiel zu Spiel denken, den Fokus ganz auf unser Team richten und dabei auf Punktejagd gehen – ganz unabhängig davon, ob es ein Derby ist oder nicht.





