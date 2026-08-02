FuPa-Sommercheck: SuSV Heinbockel

– Foto: Struwe

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jörg Koslowski vom SuSV Heinbockel unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Aufgrund des letztlich erreichten Tabellenplatzes sind wir schon zufrieden, allerdings haben wir in den Spielen gegen die Spitzenmannschaften unserer Klasse zu wenig Punkte geholt, um ganz oben mit eingreifen zu können. Da stellt sich dann, wie bei ganz vielen anderen Mannschaften auch, die Frage, was bei besserer Trainingsbeteiligung möglich gewesen wäre.

Gegangen ist eigentlich niemand, allerdings gibt es einige personelle Veränderungen im Kader:

Veränderungen im bisherigen Stamm:

Jens Borchers-Sass, Gerrit Allers und Marc Allers (langjährige Leistungsträger stehen nur noch bei Bedarf zur Verfügung, wobei Marc als Trainer weiter dabei ist).

Neuzugänge („junge Wilde“):

Luca Helmke

Jerome Rohde

Fynn Zühlsdorff

Kacper Lewalski

Diese jungen Spieler sollen den Etablierten nun etwas Druck machen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Da wir in der letzten Saison den fünften Platz belegt haben und man sich ja immer verbessern möchte, nehmen wir alles davor ins Visier! Aber erst einmal gilt es, die jungen Spieler in die Mannschaft und das Spiel zu integrieren bzw. an den Herrenbereich zu gewöhnen. Darüber hinaus sind natürlich die dritten Halbzeiten und außersportlichen Aktivitäten für den Zusammenhalt wichtig – aber daran wird vom Mannschaftsrat ohnehin fleißig gearbeitet.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

In den letzten Jahren hat man gesehen, dass mit einem Aufsteiger immer gerechnet werden muss. Dazu kommen sicherlich die Mannschaften, welche bereits in der letzten Saison vor uns standen. Auch kann sich jede zweite oder dritte Mannschaft durch Aushilfen aus höherspielenden Teams punktuell verstärken, was unsere Klasse von Sonntag zu Sonntag zum Teil sehr unberechenbar und spannend macht.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Grundsätzlich freuen wir uns auf alle Spiele, aber im Derby gegen den MTV Hammah III ist die Eigenmotivation dann doch noch eine Portion höher!

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