FuPa-Sommercheck: SSV Vorsfelde II

– Foto: Florian Egbers

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Patrick Klein, Trainer vom SSV Vorsfelde II, hat uns einen Ausblick gegeben.

Keine Frage. Wir waren schon sehr zufrieden. Das Ziel war, unter die Top 3 zu kommen, wie in den letzten zwei, drei Jahren davor auch. Das ist uns gelungen. Am Ende war man schon auch irgendwie enttäuscht, weil ich glaube, man hätte auf jeden Fall mit der Mannschaft auch Meister werden können. Das ist uns am Ende aus verschiedensten Gründen nicht gelungen. Ich glaube, ein Faktor war der Rückrundenauftakt gegen Hankensbüttel, wo wir echt ein unglaubliches Spiel in Unterzahl gemacht haben und dann sportlich 2:0 gewannen, aber das Spiel dann am grünen Tisch verloren haben, weil wir einen Spieler eingesetzt hatten, der in der ersten Mannschaft festgespielt war. Das war die erste bittere Pille, die wir hatten. Nichtsdestotrotz haben wir weiter unsere Hausaufgaben gemacht und bis zum Topspiel gegen Hillerse alles gewonnen. Dort haben wir durch einen fragwürdigen Elfmeter 0:1 verloren. Hinzu kommt, dass uns ein Elfmeter verwehrt wurde, der ein klares Handspiel war. Das hat der Spieler am Ende sogar zugegeben. Das war dann der zweite Nackenschlag und Hillerse ist nicht mehr ins Stolpern gekommen.. Dementsprechend ist Hillerse am Ende Meister geworden und das dann am Ende auch wohl verdient. Wir hätten mit unserer Mannschaft auf jeden Fall Meister werden können. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt trotzdem aufgestiegen. Das rundet die Saison dann letztendlich auch wieder ab. Hillerse hat die Regularien für die Landesliga leider nicht erfüllen können. Dementsprechend wurden wir gefragt und wir wollten die einmalige Gelegenheit, dass die Erste Herren Oberliga und die zweite Herren Landesliga spielt, nicht nehmen lassen. Darauf ist man auf jeden Fall stolz. Es wird eine tolle Herausforderung und ein tolles Abenteuer, bei dem wir viel lernen werden und uns sehr drauf freuen.

Vorbereitungsbeginn war der 28. Juni mit einigen Neuen.

Seitdem trainieren wir drei bis viermal die Woche. Wir hatten gleich unseren ersten Test gegen den Ligakonkurrenten Fallersleben 4:1 verloren. Für das erste Spiel ging das aber, denke ich, in Ordnung

Wenn ich überlege, dass wir so viele Neue haben und eine zusammengewürfelte Truppe waren. Nächste Woche haben wir den Prosatec Cup.

Ich denke, das ist auch ein Highlight. Montag, Mittwoch und Freitag spielen wir dort gegen Lamme, Hillerse und Fallersleben.

Das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Da sind bestimmt einige Zuschauer da. Da freuen sich die Jungs auf jeden Fall drauf.

(Anm. d. Red. Vorsfelde II siegte dort gegen Lamme (3:2, spielte 2:2 gegen Fallersleben und verlor 0:5 gegen Hillerse)



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Wir arbeiten zum Start der Vorbereitung hauptsächlich erstmal an der Defensive, da haben wir unseren Hauptaugenmerk drauf geworfen. Wir haben jetzt am Sonntag unser nächstes Testspiel gegen den Bezirksliga-Aufsteiger Schöningen II, worauf wir uns freuen.

Anm. d. Red: Das Spiel endete 1:1.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Zielsetzung ist ganz klar Klassenerhalt. Wir werden alles dafür geben, dass wir in der Liga bleiben. Es wird eine riesen Herausforderung und ein riesen Abenteuer, aber wir sind gewappnet, wir haben uns das so ausgesucht und wir haben Bock darauf.



Habt ihr sonst etwas hinzuzufügen?

Für drei Spieler aus unserem Kader gab es schon ein nennenswertes Highlight, denke ich. Die haben bei dem Spiel der ABB-Auswahl gegen den VfL Wolfsburg am 04.07 mitspielen dürfen. Das sind Sören Hampel, Timon Sahr und Marcel Mokry.

Für die war es ein riesiges Highlight und eine geile Atmosphäre in der Flutmulde.



