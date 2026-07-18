FuPa-Sommercheck: SSV Kästorf

– Foto: tara.duesterhoeft

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Michele Rizzi, Trainer vom SSV Kästorf, hat uns einen Ausblick gegeben.

Wir sind sehr zufrieden mit der vergangenen Saison. Wir hatten zwar einen sehr, sehr schlechten Start, aber haben uns da super rausgekämpft. Dann ist der dritte Platz am Ende mehr als beachtlich. Die Jungs haben sich wirklich gut entwickelt und haben dann eine Runde gespielt, mit der wir alle sehr, sehr zufrieden sind. Jetzt freuen wir uns schon auf die neue Saison.

Wir haben am 29. Juni angefangen. Wir hatten bis jetzt ein Testspiel gegen den Oberligisten Germania Halberstadt, das wir knapp gewinnen konnten. Ich glaube als Highlights haben wir zwei Sponsoren-Cups mit dem Kühlcup und dem Brawo-Cup, an denen wir teilnehmen. Das ist natürlich auch für unsere Sponsoren immer eine schöne Sache, wenn wir da dabei sind. Zudem haben wir auf jeden Fall noch ein Testspiel gegen Vorsfelde (Oberliga). Falls wir nicht in der ersten Pokalrunde antreten müssen, spielen wir gegen Eintracht Braunschweig U23. Außerdem haben wir noch mit Eintracht Celle einen sehr, sehr guten Landesliga-Gegner (Landesliga Lüneburg). Also da treffen wir schon auf einige gute Mannschaften in der Vorbereitung, was uns sehr gut tun wird. Das fordert uns und zeigt uns auf, wo wir uns verbessern müssen.



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Ich finde, dass wir uns als Mannschaft einfach richtig gut entwickelt haben, was damit begann, als wir uns zusammen aus der schwierigen Phase, anfangs der Saison, rausgekämpft haben.

Und damit meine ich wirklich alle, sowohl Staff als auch Mannschaft, denn sowas geht nur als Team und dann haben wir auch richtig gute Spiele absolviert.

Ich finde, die Spiele, die wir gewonnen haben, haben wir auch wirklich verdient gewonnen. Das ist das, was mich stolz macht. Jedoch generell Spieler herausheben würde ich nicht.

Es gibt wirklich viele Jungs, die sich echt gut entwickelt haben und bei denen wir wirklich froh sind, dass sie bei uns sind.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Für uns gilt die gleiche Zielsetzung wie im letzten Jahr: Wir wollen in den Top 5 landen. Wir haben natürlich mit Wolfenbüttel und Lupo zwei absolute Bretter in die Liga dazu bekommen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es einer der beiden direkt wieder schaffen, aufzusteigen. Das Schöne ist aber im Fußball, dass nicht alles vorhersehbar ist. Wenn man aber nur die Kader anguckt, müssten es Wolfenbüttel und Lupo unter sich ausmachen.

Und dann haben wir dahinter ein relativ breites Feld an Herausforderern, zu denen wir uns auf jeden Fall auch zählen. Dazu zählen dann noch Mannschaften wie Gifhorn, wie Bleckenstedt, wie Freie Turner Braunschweig, wie Göttingen 05, wie Bovenden. Da gibt es wirklich richtig viele gute Mannschaften in der kommenden Saison, weshalb ich denke, dass es eine richtig gute Saison wird. Da lohnt es sich schon mal vorbeizukommen.





