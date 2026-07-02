FuPa-Sommercheck: SSV Hagen III

– Foto: Melanie Hannemann

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Andre Koch vom SSV Hagen III unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind mit der Saison nicht zufrieden; wir konnten uns gerade so am letzten Spieltag retten und haben unsere Ziele somit klar verfehlt. Auch im Pokal sind wir wieder in der ersten Runde gescheitert.

Vier Spieler haben uns verlassen, zwei davon versuchen ihr Glück erneut in unserer zweiten Herren. Ich wünsche allen vieren alles Gute – es war eine geile Zeit mit euch! Neu hinzu kommt aus unserer zweiten Herren Tobias Gooßen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Auf jeden Fall wollen wir uns punktemäßig wieder verbessern. Und ich sage es jedes Jahr: Vielleicht kommen wir im Pokal mal weiter als bis zur ersten Runde.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich denke, es wird wieder eine spannende Liga.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ich freue mich auf alle Spiele; es ist immer etwas Besonderes, seine Freizeit mit dem Team auf dem Fußballplatz zu verbringen.

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