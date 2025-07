FuPa Sommercheck: SSV Hagen III

Der SSV Hagen III hat sich in der 3. Kreisklasse gefestigt und lange um den Aufstieg in die 2. Kreisklasse mitgespielt. Aber gerade auswärts will und muss die Elf von Trainer Andre Koch zulegen. In allen direkten Spielen bei den Aufstiegskonkurrenten gab es Niederlagen. Hier will der Coach den Hebel ansetzen. Es folgen seine Antworten im FuPa Sommercheck.