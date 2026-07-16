FuPa-Sommercheck: SSV Hagen

– Foto: Leon Koeck

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute Timo Reeder vom SSV Hagen beantwortet unsere Fragen.

Trotzdem nehmen wir aus den letzten Wochen der Saison einiges Positives mit. Die Mannschaft hat noch einmal großen Charakter gezeigt, ist enger zusammengerückt und hat bis zum Schluss gemeinsam an einem Strang gezogen. Das hat sich auch in den Ergebnissen zum Saisonende widergespiegelt und gibt uns Zuversicht für die kommende Spielzeit.

Mit dem sportlichen Abstieg kann man auf die vergangene Saison natürlich nicht zufrieden zurückblicken. Unser Anspruch war es, die Klasse aus eigener Kraft zu halten, und das ist uns letztlich nicht gelungen.

Dass wir trotz des sportlichen Abstiegs weiterhin in der Kreisliga antreten dürfen, sehen wir als zweite Chance, die wir unbedingt nutzen möchten. Mit einem weitgehend zusammengebliebenen Kader und mehreren Neuzugängen wollen wir den positiven Trend aus den letzten Saisonspielen mitnehmen und von Beginn an zeigen, dass wir die richtigen Schlüsse aus der vergangenen Saison gezogen haben.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zur neuen Saison hat sich bei uns sowohl im Trainerteam als auch im Kader einiges getan.

Zunächst möchten wir uns herzlich bei Mats Börger und Roman Rode bedanken, die ihre Tätigkeit als Trainer beendet haben. Beide bleiben dem Verein glücklicherweise erhalten und werden künftig wieder als Spieler der zweiten Herren aktiv sein. Ihre Arbeit und ihr Engagement in den vergangenen Jahren wissen wir sehr zu schätzen.

Das Trainerteam bilden künftig Michel Hammann und Timo Reeder. Unterstützt werden wir von Thomas Busch, der mit seiner langjährigen Erfahrung eine echte Bereicherung für unser Trainerteam ist. Außerdem freuen wir uns, mit Raphael Lange einen Fitnesstrainer dazugewonnen zu haben. Nach dem Abschluss seines Studiums bei der Polizei ist er nun wieder regelmäßig vor Ort und wird uns im athletischen Bereich unterstützen.

Verabschieden mussten wir leider auch unsere Physiotherapeutin Julia Offermann. Aufgrund der Geburt ihres Kindes hat sie nun eine andere, deutlich wichtigere Aufgabe übernommen. Auch bei Julia möchten wir uns herzlich für ihren jahrelangen Einsatz und die hervorragende Arbeit bedanken.

Im Kader haben wir mit Ben Blohm (MTV Hammah) und Can Aust (FSV Bliedersdorf/Nottensdorf) zwei Abgänge zu verzeichnen. Beide wechseln in die jeweilige erste Herrenmannschaft ihrer neuen Vereine. Wir bedanken uns für ihren Einsatz und wünschen ihnen für die sportliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.

Auf der Zugangsseite freuen wir uns, dass mit Jan Pientak, Tjorn Dethlefsen, André Brandt, Finn Schaal und Theo Krause gleich mehrere Spieler aus unserer zweiten Herren die Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren. Sie sollen sich Schritt für Schritt an das Niveau gewöhnen und sich langfristig als feste Bestandteile des Teams etablieren.

Zusätzlich begrüßen wir mit Pascal Schad und Mathis Dettbarn zwei weitere Neuzugänge. Beide haben nach ihrer Zeit im Jugendfußball in Hamburg beziehungsweise Hessen wieder Lust bekommen, aktiv Fußball zu spielen. Wir freuen uns, dass sie sich für unseren Weg entschieden haben, und sind überzeugt, dass sie unser Team sportlich wie menschlich bereichern werden.

Besonders freuen wir uns außerdem über die Rückkehr von Mario Trabandt. Nach einer kurzen Babypause konnten wir unseren ehemaligen Spieler wieder für die Mannschaft gewinnen. Mit seinen 31 Jahren bringt Mario viel Erfahrung, Führungsqualität und Torgefahr mit und wird für uns ein wichtiger Baustein sein. Gleichzeitig kann er unsere vielen jungen Spieler auf und neben dem Platz mitnehmen und ihnen mit seiner Erfahrung wichtige Impulse geben.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr? *

Nach dem sportlichen Abstieg in der vergangenen Saison geht es für uns zunächst darum, die richtigen Lehren daraus zu ziehen und den Blick wieder nach vorne zu richten. Wir möchten die letzte Spielzeit abhaken und mit neuer Energie und einer positiven Einstellung in die Saison starten.

Ein wichtiger Schwerpunkt wird dabei der mannschaftliche Zusammenhalt sein. Gerade in schwierigen Phasen ist ein starkes Teamgefüge entscheidend, und genau daran wollen wir weiter arbeiten. Wenn wir als Mannschaft geschlossen auftreten, sind wir überzeugt, unsere Ziele erreichen zu können.

Sportlich steht für uns der Klassenerhalt ganz klar im Vordergrund, den wir möglichst frühzeitig sichern wollen. Nach mehreren Jahren, in denen wir immer wieder gegen den Abstieg kämpfen mussten, wollen wir wieder mehr Stabilität in unsere Leistungen bringen und an die Stärken anknüpfen, die uns in der Vergangenheit ausgezeichnet haben. Wenn uns das gelingt, können wir optimistisch auf die kommende Saison blicken.

4. Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Wir erwarten in dieser Saison eine sehr ausgeglichene Liga, in der es vermutlich keine einfachen Spiele geben wird. Viele Mannschaften verfügen über Qualität und können an einem guten Tag jeden Gegner schlagen.

Natürlich muss man die beiden Bezirksliga-Absteiger Deinster SV und FC Oste/Oldendorf im Kampf um die oberen Plätze auf dem Zettel haben. Beide Vereine bringen viel Erfahrung und Qualität mit und werden sicherlich den Anspruch haben, eine gute Rolle zu spielen.

Darüber hinaus trauen wir auch dem FC Mulsum/Kutenholz eine starke Saison zu. Die Mannschaft ist eingespielt, verfügt über viel Potenzial und wird unserer Meinung nach ebenfalls ein ernstzunehmender Meisterschaftskandidat sein.

Insgesamt erwarten wir eine spannende Saison, in der am Ende vor allem Konstanz und die Tagesform entscheidend sein werden.

5. Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Nach dem Abstieg des Deinster SV aus der Bezirksliga dürfen wir uns in dieser Saison endlich wieder auf das Derby freuen. Solche Spiele haben immer ihren ganz besonderen Reiz, nicht nur für die Mannschaft und den Verein, sondern natürlich auch für die Zuschauer. Die Atmosphäre, die Emotionen und die Rivalität machen diese Partien zu echten Highlights im Spielplan. Deshalb ist das Derby gegen den Deinster SV definitiv das Spiel, auf das wir uns in dieser Saison am meisten freuen.

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