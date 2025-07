FuPa Sommercheck: SSV Hagen

Zum dritten Mal in Folge kämpfte der SSV Hagen bis zum Schluss der Kreisligasaison um den Klassenerhalt. Diesmal wurde es aufgrund einer schwachen Rückrunde noch einmal eng. Seit 2003 gehört der SSV jetzt schon zum festen Bestandteil der Kreisliga. Lediglich 2012/2013 musste ein Betriebsunfall und dem damit verbundenen Jahr in der 1. Kreisklasse absolviert werden. Hier sind die Antworten von Trainer Mats Börger im FuPa Sommercheck.

Bis zur Winterpause waren wir voll im Soll und haben eine gute Runde gespielt. In diesem Jahr sah es dann leider deutlich schlechter aus. Am Ende steht der Klassenerhalt! Wir haben allerdings wieder zu viele Gegentore bekommen und unnötige Punkte gelassen in vielen Spielen.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Tim Michel hat uns in Richtung Bezirksliga zu Hammah verlassen. Philip Mastel hat nach diversen Verletzungen die Fußballschuhe erst einmal an den Nagel gehängt. Und zu guter Letzt haben wir Lukas Oltmann nach 18 Jahren in der ersten Mannschaft vom SSV in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Mit Can Aust, Marius Wallstab und Mavin Spiecker konnten wir drei neue Gesichter für uns gewinnen. Zudem schließt sich Johannes Ohm aus unserer zweiten Herrenmannschaft dem Kader der Ersten an.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Klassenerhalt ist das ganz klar definierte Ziel!

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wie jedes Jahr müssen wir an der Anzahl der Gegentore arbeiten. Wenn man im Schnitt fast 3 Gegentore pro Spiel bekommt, wird es sehr schwer, Spiele zu gewinnen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Das kleine Derby mit dem großen Stadtrivalen VfL Güldenstern Stade II ist immer ein besonderes Spiel. Ansonsten freuen wir uns auf jedes Spiel in einer sehr starken Kreisliga.

