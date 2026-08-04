FuPa-Sommercheck: SG WDB Frauen

– Foto: Vivien Riewald

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Chris Mehrtens von der SG WDB unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Unter dem Strich sind wir mit dem Ergebnis zufrieden: Wir haben uns punktetechnisch verbessert, mehr Tore erzielt und weniger kassiert.

Leider gibt es einige personelle Veränderungen und Ausfälle zu verzeichnen:

Abgänge:

Carina Menken

Jule Harbers

Jaqueline Anwises

Thalia Gutwirth

Sveja Meyerholz

Ausfälle:

Vivien Riewald (wird uns aufgrund eines Kreuzbandrisses wohl die gesamte Saison nicht zur Verfügung stehen)

Neuzugänge:

Diesen Aderlass versuchen wir mit jungen Spielerinnen zu kompensieren, die wir über das Schnuppertraining für Juniorinnen gewinnen konnten.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Das Saisonziel lautet: so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und sich als Team sowie als Einzelspielerin weiterzuentwickeln!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Die Liga wird sicherlich noch ausgeglichener sein, sodass jeder jeden schlagen kann. Man muss daher als Team in jedem Spiel alles geben und darf keine Mannschaft auf die leichte Schulter nehmen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns weiterhin, als kleiner Verein in der Bezirksliga spielen zu können, und darauf, wieder einige neue Sportanlagen kennenlernen zu dürfen!

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!