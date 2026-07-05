FuPa-Sommercheck: SG WDB

– Foto: Dustin Graw

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Max Hogen von der SG WDB unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir können mit der vergangenen Saison ziemlich zufrieden sein, auch wenn wir das Ziel der Meisterschaft nicht erreichen konnten. Jedoch haben wir mit dem Aufstieg und den beiden Derbysiegen gegen den FC Hagen/Uthlede III trotzdem eine erfolgreiche Saison gespielt. Die Entwicklung der Mannschaft ist weiter vorangegangen, und darauf können wir stolz sein.

Zur neuen Saison müssen wir uns leider von Sascha Hinz, Matthias Korte, Tjark Wichmann und Lukas Kück verabschieden. Alle vier haben sich dazu entschieden, kürzerzutreten. An dieser Stelle vielen Dank für die geleistete Zeit und den erbrachten Einsatz – hoffentlich sieht man euch noch mal bei der Ü32 auf dem Platz. Im Trainerteam gibt es keine großen Veränderungen; Jannis Bühring wird über seine Spielerrolle hinaus als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer fungieren. Als Neuzugänge dürfen wir neben den beiden Reaktivierten Axel Scherer und Thies Hasselbring (beide längere Verletzungspausen) auch Jarno Schippel, Fynn Schwertfeger (beide JFV Staleke) und Murat Ezder (TuSpo Surheide II) in unseren Reihen begrüßen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

In der neuen Saison muss als Aufsteiger ganz klar der Klassenerhalt das Ziel sein. Wir möchten so schnell wie möglich die notwendigen Punkte einsammeln und unser Ziel erreichen. Darüber hinaus hoffen wir, in den Pokalen eine bessere Rolle zu spielen als in der vergangenen Saison.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Wir schätzen, dass sowohl der TSV Wehden als auch der TSV Altenbruch eine starke Rolle im Aufstiegsrennen einnehmen können. Der TSV Wehden wird von der zahlreichen Kreisligaerfahrung profitieren können und der TSV Altenbruch hat bereits in der letzten Saison gezeigt, dass sie zu den stärksten Mannschaften in dieser Klasse gehören.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf alle Spiele, da wir als Aufsteiger auf viele neue Gegner und Sportplätze treffen. Interessant werden sicherlich die Duelle mit unseren Mitaufsteigern vom TSV Debstedt und der SG BW Stubben.

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