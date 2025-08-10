Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: YJ
FuPa-Sommercheck: SG WDB
"Die Trainingsbeteiligung ist überragend, die Jungs sind heiß auf die neue Saison"
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Max Hogen von der SG WDB unsere Fragen.
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Wir sind mit der vergangenen Saison eher unzufrieden, da wir die starke Hinserie nach dem Jahreswechsel nicht bestätigen konnten.
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Zur neuen Saison müssten wir uns von Klaas Winkler verabschieden, da er seine sportliche Zukunft beim TSV Nesse sieht. Erfreulicher Weise dürfen wir mit Dominik Brenke (TSV Stotel), Florian Fielbrandt (FC Hagen/Uthlede II), Jannis Bühring (FC Hagen/Uthlede II), Nick Schwertfeger (MTV Bokel), Dustin Graw (reaktiviert), Jonas Rohen (reaktiviert), Calvin Riewald (reaktiviert), Matthes Hartmann (JFV Biber), René Schönfeld (SV Lauingen Bornum), Maurice Van Veenendaal (JFV Biber) und Maurice Franke (reaktiviert) zahlreiche Neuzugänge begrüßen. Darüber hinaus wird das Trainerteam um Daniel Eckert als spielender Co-Trainer erweitert.
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Wir wollen uns als Mannschaft spielerisch weiterentwickeln und im Spielbetrieb bestätigen was wir in der Vorbereitung präsentiert haben. Das Saisonziel ist der Aufstieg in die 1. Kreisklasse, auch wenn es uns die Konkurrenz alles andere als einfach machen wird.
An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?
Wie bei wahrscheinlich jeder Mannschaft dürfte die Chancenverwertung etwas besser sein, aber im Großen und Ganzen sind wir mit dem aktuellen Stand der Mannschaft sehr zufrieden. Die Trainingsbeteiligung ist überragend, die Jungs sind heiß auf die neue Saison und die Testspiele machen Lust auf mehr.
Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?
Besonders freuen wir uns auf das Duell mit unseren Nachbarn vom FC Hagen/Uthlede III, aber auch generell ist es dieses Jahr eine super Staffel mit vielen lokalen Duellen.