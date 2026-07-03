FuPa-Sommercheck: SG Reeßum/Taaken

– Foto: Bettinger

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Sebastian Bettinger von der SG Reeßum/Taaken unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Überhaupt nicht zufrieden. Unser erklärtes Ziel vor der Saison war zwar der Klassenerhalt – und diesen haben wir am Ende auch sportlich geschafft. Dennoch hat, trotz einer ordentlichen Hinrunde, am Ende das schlechte Gefühl überwogen, weil wir von der Punkteausbeute eine ganz schreckliche Rückrunde gespielt haben und am Ende nur mit zwei blauen Augen davongekommen sind.

Gegangen ist Kevin Braber. Nach drei Jahren in unserer Mannschaft, in denen er auch jeweils unser bester Torschütze war, hat er sich zur neuen Saison dem Meisterschaftsfavoriten VfL Visselhövede angeschlossen. An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an Kevin.

Neu gekommen sind bislang drei Spieler: Siwan Bezek stößt von der SG Hassendorf/Bötersen zu uns, und Mustafa Dogan schließt sich uns ebenfalls an. Er hatte zuletzt ein halbes Jahr beim TuS Hellwege gespielt, war zuvor aber einige Jahre beim TV Sottrum. Ganz besonders freut uns, dass sich auch unser langjähriger Spielmacher Kevin Schnirpa nach einem Jahr in Hassendorf dazu entschieden hat, wieder bei uns zu spielen. Von allen drei Spielern haben wir bereits die Spielberechtigungen erhalten; an dieser Stelle auch noch einmal ein Dank an die abgebenden Vereine.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Nach wie vor lautet unser oberstes Ziel: Klassenerhalt. Das ist und bleibt das A und O. Selbstverständlich möchten wir dennoch eventuell ein paar Punkte mehr holen als in der letzten Saison und gerne auch wieder dem einen oder anderen Top-Team der Liga ein Bein stellen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

In diesem Jahr darf wohl aufgrund der Stärke des Kaders und der erneuten Vielzahl an Neuzugängen kein Weg am VfL Visselhövede vorbeigehen. Wie immer sehe ich aber auch den TuS Brockel als sehr stark an, und auch den Absteiger TuS Hemslingen-Söhlingen darf man nicht unterschätzen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf alle Spiele, in denen wir in voller Mannschaftsstärke antreten und dem Gegner einen guten Wettkampf bieten können. In der vergangenen Saison sind wir leider viel zu oft „auf der Felge gelaufen“ und mussten ordentlich improvisieren. Das darf in dieser Saison dann gerne wieder anders werden.

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