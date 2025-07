FuPa-Sommercheck: SG Reeßum/Taaken

Unser bisheriger Co- Trainer Thorsten Weinheimer beendet seine Tätigkeit aus zeitlichen Gründen. Hierfür rückt unser ehemaliger Spieler Torben Peters in die Position als Co- Trainer. Im Kader tut sich einiges. Kevin Schnirpa hat uns zum neuen Liga-Rivalen SG Hassendorf/Bötersen verlassen und Jonas Prüser wechselt berufsbedingt nach Neetze, wo er auch wohnt. Außerdem hat Pascal Bock seine Schuhe an den Nagel gehangen und diverse Spieler, die in der vergangenen Saison so gut wie nie da sein konnten, gehören nun nicht mehr zum festen Kader. Neu im Team begrüßen wir David von Höveling, der aus der U19 vom JFV Union zu uns kommt und eine hohe spielerische Qualität mitbringt. David hat bereits einige Monate mit trainiert und ist bereits voll im Team integriert. Der eine oder andere Kandidat könnte sich noch für uns entscheiden, hierzu aber erst mehr, wenn es fix ist. Unser Kader für die neue Saison umfasst aktuell 19 Feldspieler und 3 Torhüter, also 22 Leute. Ein bis zwei Leute werden evtl. noch dazu kommen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr? Wir müssen nach nun elf Jahren Abstinenz (sechs davon unter meiner Regie) in der 1. Kreisklasse erst einmal ankommen. Es wird eine Herausforderung, sich mit den vielen sehr guten Teams in dieser Liga zu messen. Für uns steht das Ziel „Klassenerhalt“ an oberster Stelle. Vor allem wollen wir aber weiterhin als gute Gemeinschaft auftreten und uns in der neuen Liga gut präsentieren. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential? In der vergangenen Saison haben wir endlich mal viele Tore erzielt und auch mal Spiele hoch gewonnen, was sich am Ende mit einer Tordifferenz von +46 zeigte. Trotzdem haben wir zu viele Gegentore bekommen, woran wir arbeiten müssen. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Durch den Aufstieg wird leider das Derby gegen den TV Sottrum wegfallen, was wir sehr schade finden. Dafür bekommen wir mit dem SV Horstedt und der SG Hassendorf/Bötersen zwei richtig coole Derbys dazu, auf die wir uns sehr freuen. Ihr wollt für eure Mannschaft auch beim FuPa-Sommercheck mitmachen? Dann sendet uns eure Antworten an lueneburg@fupa.net.