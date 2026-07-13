FuPa-Sommercheck: SG Nordholz/Oxstedt

– Foto: Lomba

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Sven Maiwald von der SG Nordholz/Oxstedt unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Trotz eines unglücklichen formalen Eintragungsfehlers, der uns drei Punkte gekostet hat, konnten wir die Saison auf dem zweiten Tabellenplatz beenden und wurden am Ende mit dem Aufstieg belohnt. Darüber hinaus haben wir im Winter die Hallenkreismeisterschaft gewonnen. Deshalb können wir mit der vergangenen Saison insgesamt sehr zufrieden sein.

Unser erstes Ziel war es, aus einer neu zusammengestellten Mannschaft ein funktionierendes Team zu formen. Das ist uns aus unserer Sicht sehr gut gelungen. Zudem hatten wir uns vorgenommen, die Saison unter den ersten fünf Mannschaften abzuschließen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Mit Böcki verlässt uns ein wichtiger Offensivspieler, da er sich mehr Einsatzzeiten gewünscht hat. Umso mehr freut es uns, dass er dem Verein erhalten bleibt und künftig für die 2. Herren aufläuft.

Mit Joel Müller und Calvin Lange konnten wir zwei Spieler verpflichten, die bereits Erfahrungen in der Kreis- und Bezirksliga gesammelt haben. Beide werden unserer jungen Mannschaft sportlich wie menschlich weiterhelfen und passen hervorragend in das bestehende Teamgefüge.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Als Aufsteiger wissen wir, dass uns eine anspruchsvolle Saison erwartet. Wir müssen in vielen Bereichen noch dazulernen, defensiv stabiler werden und unsere Torchancen konsequenter nutzen. Unser Ziel ist es, uns schnell in der Liga zu etablieren und am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Geversdorf und Hagen/Uthlede zählen für uns zu den Mannschaften, die man im oberen Tabellendrittel erwarten kann. Beide verfügen über viel Qualität und Erfahrung. Grundsätzlich erwarten wir jedoch eine sehr ausgeglichene Liga, in der an einem guten Tag jeder jeden schlagen kann.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns besonders auf die Nachbarschaftsduelle. Diese Spiele haben immer einen besonderen Reiz, sorgen für eine gute Kulisse und bringen bei allen Beteiligten oft eine Extra-Motivation mit sich.

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