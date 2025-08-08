Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Lomba
FuPa Sommercheck: SG Nordholz/Oxstedt
"Wir wollen eine attraktive Mannschaft sein für Spieler aus der näheren Umgebung und unseren Zuschauern wieder ein Grund geben auf dem Sportplatz zu erscheinen"
Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Sven Maiwald von der SG Nordholz/Oxstedt unsere Fragen.
Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?
Wir haben die Mannschaft mitten in der begonnen Rückrunde übernommen. Leider in einem desolaten Zustand und stark dezimiert. Teilweise hatten wir nur 5-6 Spieler aus dem 1. Herren Kader zur Verfügung. Ohne Unterstützung aus 2. Herren, Alte Herren und U19 wären wir nicht spielfähig gewesen. Leider konnten wir nicht alle Spieler motivieren und sind letztendlich verdient aber dennoch unnötig angestiegen.
Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?
Zur neuen Saison gibt es bei uns einige Veränderungen im Kader. Einige Spieler haben uns aus beruflichen, privaten Gründen verlassen, oder wir haben uns einvernehmlich getrennt. Wir bedanken uns bei ihnen für ihren Einsatz und wünschen alles Gute! Gleichzeitig konnten wir gezielt Verstärkungen dazugewinnen, sowohl im Defensiv, als auch im Offensivbereich. Besonders freuen wir uns über den frischen Wind, aus der alten U19 Landesligamannschaft. Wir konnten fast die komplette Truppe halten und freuen uns die nächsten Schritte zu begleiten. Es ist zu erkennen das sich langsam ein Team formt.
Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?
Unser Ziel ist es, den nächsten Schritt in unserer Entwicklung zu gehen. Wir wollen stabil auftreten. Langfristig geht es uns aber nicht nur um Ergebnisse, wir möchten eine Mannschaft formen, die mit Überzeugung unseren Spielstil umsetzt, mit Leidenschaft auftritt und eine klare Identität auf dem Platz zeigt. Das Ziel ist ganz klar ein Tabellenplatz unter den ersten sechs Mannschaften. Wir wollen eine attraktive Mannschaft sein für Spieler aus der näheren Umgebung und unseren Zuschauern wieder ein Grund geben auf dem Sportplatz zu erscheinen.
An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?
Verbesserungspotential sehen wir vor allem in der Chancenverwertung und im Umschaltspiel. Auch in der Kommunikation auf dem Platz und im Zusammenspiel unter Druck wollen wir besser werden. Gerade in engen Spielen müssen wir cleverer agieren, da lag ein klarer Fokus in der Vorbereitung. Aber, wir haben eine junge, lernwillige Truppe, die an sich arbeitet und von den erfahrenen Spielern unterstützt wird, das stimmt uns optimistisch.
Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?
Natürlich freuen wir uns auf die Derbys gegen unsere Nachbarn, das sind immer besondere Spiele mit viel Emotionen, Tempo und Atmosphäre. Die Vorfreude bei Spielern, Trainern und Fans ist da immer riesig. Diese Spiele haben ihren ganz eigenen Charakter und sind für uns auch eine Standortbestimmung, da will sich jeder zeigen.