FuPa Sommercheck: SG Nordholz/Oxstedt

Zur neuen Saison gibt es bei uns einige Veränderungen im Kader. Einige Spieler haben uns aus beruflichen, privaten Gründen verlassen, oder wir haben uns einvernehmlich getrennt. Wir bedanken uns bei ihnen für ihren Einsatz und wünschen alles Gute! Gleichzeitig konnten wir gezielt Verstärkungen dazugewinnen, sowohl im Defensiv, als auch im Offensivbereich. Besonders freuen wir uns über den frischen Wind, aus der alten U19 Landesligamannschaft. Wir konnten fast die komplette Truppe halten und freuen uns die nächsten Schritte zu begleiten. Es ist zu erkennen das sich langsam ein Team formt.