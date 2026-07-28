FuPa-Sommercheck: SG Neuenwalde/Krempel/Holßel

– Foto: Michael Preuss

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Dominik Blust von der SG NKH unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind mit der Saison 2025/2026 sehr zufrieden gewesen. Wir haben als Aufsteiger eine großartige Saison gespielt und den sechsten Platz in der Tabelle belegt. Zudem waren wir in vielen wichtigen Statistiken auf einem vorderen Platz. Wenn ich etwas nennen muss, wo wir besser werden können, ist das die Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Die Mannschaft hat als Kollektiv zusammengehalten, die Trainingsbeteiligung war hervorragend und rund um das Team sind viele neue positive Dinge passiert.

Das gesamte Trainerteam und die Offiziellen bleiben an Bord. Wir haben aus der umliegenden Region viele Spieler mit Qualität und Potenzial für die Zukunft in unseren Kader geholt. Einige Spieler, die bei uns trainiert haben, werden in der kommenden Saison die zweite Mannschaft auf ihrem Weg tatkräftig unterstützen.

Neuzugänge:

Mads Paulsen (Langen U18)

Jonas Pape (TSV Sievern)

Jannik Kappelmann, Dennis Werner, Ben Fricke, Laurin Erdmann, Lukas Kühn und Kilian Frenz (alle TSV Wehden)

Marius Falk (FC Land Wursten)

Kilian hat sich leider in einem Vorbereitungsspiel schwer am Kreuzband verletzt und wird uns somit in der kommenden Saison nicht zur Verfügung stehen. Das war ein Schock, und wir wünschen ihm für seine Genesung nur das Beste!

In enger Absprache mit der zweiten Herren trainieren immer wieder Spieler zusätzlich bei uns mit.

Abgänge und veränderte Rollen:

Michael Groth (Karriereende)

Fabian Deicke, Yannik Freye und Claas Koenen (alle eigene zweite Herren)

Furkan Siral (BSC Grünhöfe)

Joke Möhlmann und Lamin Chaib müssen aufgrund beruflicher Veränderungen kürzertreten, bleiben aber im Verein und stehen für den Notfall zur Verfügung. Wir bedanken uns auf diesem Wege bei allen Spielern für eine schöne und erfolgreiche Zeit in Neuenwalde.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir möchten uns weiter in der Kreisliga festigen und attraktiven, energiegeladenen Fußball spielen. Durch die Neuzugänge müssen sich Abläufe, taktische Elemente und unsere Spielidee erst einmal festigen. Wir sind in der Vorbereitung auf einem guten Weg, haben verschiedene Systeme und taktische Dinge ausprobiert. Gerade der Saisonstart wird schwierig, da einige Spieler noch verletzt sind oder frisch aus längeren Verletzungen kommen. Für den Verlauf der Saison bin ich von dieser Mannschaft aber komplett überzeugt, einen ähnlichen Tabellenplatz wie 2025/2026 einzunehmen. Eine klare Platzierung ist nicht vorgegeben, es möchte sich aber auch keiner aus dem Team und dem Trainerteam verschlechtern.

Zusätzlich ist der Altersdurchschnitt etwas gesunken. Daher ist eines unserer Ziele, die jüngeren Spieler auf die nächste Stufe zu bringen: Mit Lion Schlake und Maurice Scheerer haben zwei unserer sehr jungen Spieler die letzten Wochen und Monate überzeugen können und werden in der neuen Saison sicherlich mehr Spielzeit bekommen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Hagen II aufgrund guter Transfers; den TSV Lamstedt aufgrund einer starken Mannschaft, die in der letzten Saison in der Rückrunde ihren Flow gefunden hat; und Geversdorf ist natürlich als aktueller Vizemeister ebenfalls einer der Favoriten. Ich denke, der Rest ist eng zusammen, und viele Spiele sind abhängig von der Tagesform. Ich sehe sehr viele spannende und hochklassige Duelle in der Liga.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Alle bei uns würden wohl Land Wursten nennen: Derby, Brisanz, Emotionen – alles drin! Ich persönlich freue mich tatsächlich auf das Auswärtsspiel in Geversdorf. Letztes Jahr am ersten Spieltag haben wir dort ein überraschendes 2:2 geholt. Mir haben einfach die Atmosphäre, der Platz, die Kulisse und die Zuschauer sehr gut gefallen. Für mich bringt es an so einem Ort einfach Spaß zu coachen und unsere Leidenschaft zu beobachten, auch wenn es weit von uns ist. Mit Nordholz und Spieka sind nun zwei weitere Nachbarn dabei; beide haben auch viele Zuschauer, und es werden sicherlich schöne Duelle!

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