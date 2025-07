FuPa-Sommercheck: SG Neuenwalde/Krempel/Holßel

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Dominik Blust von der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel unsere Fragen.

Wir sind am Ende als Vizemeister in die Kreisliga aufgestiegen. Somit haben wir unser Ziel erreicht. Für die Meisterschaft haben am Ende leider Kleinigkeiten gefehlt.

Trotzdem sind wir als Team und Gruppe gewachsen, haben Fortschritte in vielen Bereichen gemacht und haben auch auf und neben dem Platz eine Menge Spaß zusammen. Mit dieser Entwicklung sind wir als Trainer und Offizielle sehr zufrieden.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Gar nicht so viele. Insgesamt setzen wir zu einem sehr großen Teil auf unser Aufstiegsteam. Die letzten zwei Jahre haben wir viele neue, junge Spieler integriert und mit diesen wollen wir auch in der Kreisliga bestehen. Die Neuzugänge sind alle jung und kommen aus dem Umkreis, dies war uns sehr wichtig.

Eike Wettwer kommt aus Sievern, bringt Kreisligaerfahrung mit und passt perfekt in unser System.

Mit Jan-Hendrik Kluck (Spaden) und Pepe Janz (Geestland) kommen zwei weitere sehr junge Spieler aus dem Umkreis, die eine Menge Potenzial mitbringen und dies in den ersten Trainingseinheiten bereits zeigen konnten.

Zusätzlich bekommen wir mit Nick Brünjes (A-Jugend Debstedt) ein sehr junges Talent, der unsere Offensive nochmal variabler macht.

Hannes Jandke kommt aus unserer eigenen Zweiten und stößt zum Kader dazu. Er hat in der letzten Saison einen Sprung gemacht und konnte mit guten Leistungen überzeugen.

Verlassen hat uns nach 7 Jahren Sören Westhoff. Sören wechselt zu seinem Heimatverein nach Land Wursten zurück. Dies war bereits länger gesprochen. Sören war immer ein wichtiger Teil der Mannschaft, hat alles gegeben und den jungen Spielern in der Entwicklung geholfen. Alles Gute Sören, wir sehen uns in den Derbys.

Hendrik von Döhlen wird kürzertreten, steht auf Abruf aber immer bereit. Auch hier ein Danke für den Einsatz der letzten Jahre.

Zusätzlich werden einige Spieler vermehrt in unserer 2. Herren zum Einsatz kommen, trainieren dafür weiterhin in der 1. Mannschaft. Die Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen der Ersten und Zweiten Mannschaft ist sehr eng.

Mit Joke Möhlmann, Lion Schlake und Aboud Trlo fehlen uns leider 3 wichtige Spieler mit schweren Knieverletzungen. Wir hoffen auf eine schnelle Genesung und möchten natürlich alle 3 Spieler schnell wieder auf dem Platz sehen. Jannik Rüschmann ist nach einer OP wohl bald wieder dabei.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

An erster Stelle steht klar der Klassenerhalt. Die Rückkehr nach knapp acht Jahren in die Kreisliga hat für uns und unser Umfeld eine große Bedeutung. Die Euphorie ist groß, trotzdem werden wir sehr hart für unser Ziel arbeiten müssen.

Somit wollen wir weiterhin attraktiven Fußball spielen, uns als Team weiterentwickeln und uns als Team klar definieren.

An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wir werden unser Spiel etwas neu definieren. Gerade defensiv müssen wir uns verbessern und kompakter werden. Dies werden wir in der Vorbereitung intensiv trainieren. Abläufe und Abstimmungen sind ebenfalls ein wichtiges Thema.

Offensiv machen wir vieles richtig, einige Tore mehr hätten wir aber erzielen müssen. Auch darauf wird nochmal der Fokus gelegt.

Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Alles andere als Land Wursten wäre wohl gelogen. (lacht)

Durch die gemeinsame letzte Saison in der 1 KK ist eine gute/intensive Rivalität entstanden. Leider haben wir beide Derbys verloren, dies wollen wir in der kommenden Saison besser machen. Trotz der Rivalität wurde sich gegenseitig zum Aufstieg gratuliert. Solche Dinge halte ich trotz sportlicher Konkurrenz für sehr wichtig.

