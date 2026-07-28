FuPa-Sommercheck: SG Nartum/Horstedt

– Foto: J.H.

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jannis Steenbock von der SG Nartum/Horstedt unsere Fragen.

Als besonderes Highlight gelang es der Mannschaft außerdem, den Kreispokal bereits zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Ich bin unglaublich stolz auf den Erfolg und die Entwicklung meiner Mannschaft. Umso größer ist die Vorfreude darauf, dass die neue Saison nun bald beginnt und wir gemeinsam die nächste Herausforderung in der Bezirksliga angehen dürfen.

Die letzte Saison wird uns allen noch lange sehr positiv in Erinnerung bleiben. Trotz des Trainerwechsels und kleiner anfänglicher Startschwierigkeiten haben wir in der gesamten Saison nur zwei Pflichtspiele verloren. Mit einer starken Mannschaftsleistung konnten wir die Meisterschaft gewinnen und damit den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Personell haben wir lediglich einen Abgang zu verzeichnen, der uns allen sehr wehtut: Lina „Wiesel“ Wedemeyer muss aufgrund anhaltender Knieprobleme leider kürzertreten und wird uns auf dem Platz nicht mehr unterstützen können. Umso dankbarer sind wir für ihren Einsatz und alles, was sie für die Mannschaft geleistet hat. Auch wenn sie uns auf dem Spielfeld fehlen wird, freuen wir uns sehr, sie weiterhin regelmäßig als Unterstützung vom Spielfeldrand begrüßen zu dürfen.

Auf der Zugangsseite dürfen wir mit Lydia Abliganz, Jolina Hastedt und Darlin Reschke gleich drei Neuzugänge begrüßen.

Lydia wechselt von der SG Unterstedt zu uns, da sie sich sportlich noch einmal verändern wollte. Sie hat sich vom ersten Tag an hervorragend in die Mannschaft integriert.

Jolina kommt aus der Jugend des JFV A/O/B/H/H und hat sich ebenfalls von Beginn an bestens ins Team eingefügt.

Darlin wechselt vom FC Nordheide zu uns. Aufgrund einer Sperre wird sie uns in Pflichtspielen allerdings erst ab der Rückrunde zur Verfügung stehen. Nach ihrer Bänderverletzung wird sie jedoch bereits vollständig am Trainingsbetrieb teilnehmen.

Außerdem freuen wir uns, dass im Laufe der Saison voraussichtlich noch die eine oder andere Spielerin aus der Babypause in den Kader zurückkehren wird. Alle drei Neuzugänge bringen viel Qualität mit und werden unser Spiel mit ihren individuellen Stärken bereichern. Gemeinsam mit den Rückkehrerinnen werden sie unseren Kader noch breiter und variabler machen. Wir freuen uns sehr, sie in unserem Team begrüßen zu dürfen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Als Aufsteiger wollen wir in der Bezirksliga eine gute Rolle spielen und unseren Gegnern zeigen, dass wir zu Recht wieder in dieser Liga vertreten sind. Unser erstes und wichtigstes Ziel ist natürlich der Klassenerhalt. Gleichzeitig möchten wir das Maximum aus uns herausholen, uns als Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln und uns in jedem Spiel bestmöglich präsentieren. Wenn wir unsere Leistungen konstant auf den Platz bringen, sind wir überzeugt, eine erfolgreiche Saison spielen zu können.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ich denke, dass man den Landesligaabsteiger Ippensen/Wohnste/Holvede auf keinen Fall unterschätzen darf. Auch Fischerhude hat bereits in der vergangenen Saison gezeigt, dass mit ihnen im oberen Tabellendrittel zu rechnen ist. Ansonsten erwarte ich eine sehr ausgeglichene Liga mit vielen engen Spielen. Ich bin mir sicher, dass es im Laufe der Saison auch die eine oder andere Überraschung geben wird.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns auf die neue Herausforderung in der Bezirksliga und haben dabei keine besonderen Spiele herausgepickt. Für uns ist jede Partie wichtig, und wir wollen in jedem Spiel unser Bestes geben.

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