FuPa-Sommercheck: SG Lühe III "In den entscheidenden Spielen konnten wir leider nicht so viel Zählbares mitnehmen" von FuPa Lüneburg · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Scheffler

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Jendrik Paradowski unsere Fragen.

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--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Im Grunde sind wir sehr zufrieden mit der letzten Saison. In den entscheidenden Spielen konnten wir leider nicht so viel Zählbares mitnehmen, wie wir uns das vorgestellt haben. Trotzdem können wir auf die gezeigten Leistungen stolz sein und wollen darauf aufbauen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Große Veränderungen gibt es bei uns nicht. Der ein oder andere Spieler hat den Verein verlassen, gleichzeitig aber Jugendspieler aufgerückt. Und evtl. können wir noch den ein oder anderen Neuzugang dazu holen. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist es die gezeigten Leistungen aus der vergangenen Saison zu bestätigen und möglichst noch zu steigern. Nach der vergangenen Saison möchten wir den nächsten Schritt gehen und im Idealfall aufsteigen.