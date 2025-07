FuPa-Sommercheck: SG Lühe III

Mit der vergangenen Saison sind wir sehr zufrieden. Natürlich wären wir gerne nach unserem perfekten Start in die Saison aufgestiegen, aber dafür hat es leider nicht ganz gereicht am Ende.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Viele Veränderungen gibt es bei uns nicht. Der ein oder andere hat uns zum Saisonende verlassen, dafür haben wir aber auch den ein oder anderen Neuzugang (Primär aber das Eigengewächs aus unserer Jugend)





Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

AUFSTIEG - nach unserer letzten Saison muss unser Ziel klar sein. Wir wollen definitiv den Schritt nach oben machen, und das im Bestfall als Meister.





An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Definitiv unsere Chancenverwertung. Da müssen wir noch eine ganze Menge dran arbeiten. Wir können uns viele und sehr gute Chancen herausspielen aber wir können uns dann leider oftmals nicht belohnen vor dem Tor. Aber wir müssen in allen Belangen noch besser werden, aber Chancenverwertung steht ganz oben auf der Agenda.





Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auch hierfür kann es nur eine Antwort geben und das ist definitiv das Derby gegen TUS Jork. Das ist jedes Mal ein Spiel auf welches die komplette Mannschaft heiß ist, vom Trainer bis zum Auswechselspieler auf der Bank.

