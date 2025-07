FuPa Sommercheck: SG Lühe II

Für die SG Lühe II verlief das erste Jahr nach dem Aufstieg in die 2. Kreisklasse sehr zufriedenstellend. Jetzt wollen die Altländer mehr. Die Ziele gehen eindeutig Richtung Aufstiegskampf. Ob das im schweren zweiten Jahr machbar ist, wird sich zeigen. Hier sind die Antworten von Spieler Tom Lennart Junge in Zusammenarbeit mit dem Trainerteam im FuPa Sommercheck.

Als Aufsteiger, der trotz großer Verletzungssorgen in der Hinrunde, nie wirklich im Abstiegskampf verwickelt war, sind wir grundsätzlich zufrieden. Zudem haben wir uns in der Rückrunde als Mannschaft weiterentwickelt und gute Ergebnisse eingefahren.

Leider ist uns am Ende ein wenig die Luft ausgegangen, sodass wir eine bessere Platzierung etwas leichtfertig liegengelassen haben.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Im Trainer- und Betreuerteam bleibt bei uns alles beim Alten. Als Spieler neu dazugekommen sind aus unserer ersten Herren Levi Kröger, Phil Burmester, Johannes Schuback und Kevin Mahla, aus unserer dritten Herren Ömer Imamoglu und Dominik Bucholz, sowie aus unserer Jugend Konstantin Dinglinger und Alvi Fero. Zudem wird Felix zum Felde nach seinem Auslandsjahr wieder bei uns einsteigen. Verlassen hat uns als einziger Spieler Ben Braun, der vorerst eine Fußballpause einlegt. Leider müssen wir auch noch länger auf Nick Hülsen verzichten, da er sich erneut verletzt hat.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir möchten an die gute Leistung in der Rückrunde anknüpfen und in der Tabelle oben angreifen. Wir haben für uns das Ziel ausgesprochen im Aufstiegskampf mitzumischen. Außerdem sind wir die letzten zwei Jahre in der Kreisplakette jeweils unglücklich ausgeschieden. Dieses Jahr möchten wir hier weiterkommen und das Finale (auf hoffentlich unserer eigenen Anlage) erreichen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Verbesserungspotenzial ist in der zweiten Kreisklasse natürlich genügend vorhanden. Wichtig wird für uns sein, dass wir eine vernünftige Trainingsbeteiligung über die gesamte Saison haben. Nur so wird es möglich sein, die angestrebten und ambitionierten Ziele zu erreichen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf das richtige Derby gegen den TuS Jork müssen wir leider auch in diesem Jahr verzichten. Wir freuen uns aber auch auf die Spiele gegen den ASC Cranz-Estebrügge. Hier wollen wir zeigen, dass wir die stärkste Zweitvertretung aus dem Alten Land sind.

