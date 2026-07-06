FuPa-Sommercheck: SG Lühe

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind mit der vergangenen Saison sehr zufrieden. Unser Ziel war es, die gute Vorsaison zu bestätigen und uns in der Kreisliga zu etablieren. Das ist uns trotz vieler Verletzungen sehr gut gelungen.

Unser Trainerteam bleibt unverändert. Allerdings beendet unser langjähriger Betreuer Uwe Müller seine Tätigkeit. An dieser Stelle möchten wir uns herzlich für seinen langjährigen Einsatz bedanken.

Mit Bohdan Maimeskul verlässt uns ein Spieler in Richtung TSV Wiepenkathen.

Neu im Team sind Rabie Mselmi (VfL Güldenstern Stade), Paul Szillat (JFV D/A & Stade U18) und Luk Lindenblatt (TSV Wiepenkathen U18). Wir freuen uns sehr, diese drei Spieler für uns gewonnen zu haben. Außerdem rücken Niklas Tamcke und Samet Adigüzel aus unserer 2. Herrenmannschaft in den Kader auf.

Zusätzlich kehren mit Luc Junge und Magnus Löck zwei Spieler nach ihrem Auslandsjahr zurück. Wir freuen uns sehr, beide wieder in unserer Mannschaft begrüßen zu dürfen.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir möchten unseren Fußball weiter festigen und konsequent weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, als Mannschaft den nächsten Schritt zu machen und uns erneut gut in der Kreisliga zu präsentieren.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Das ist vor einer neuen Saison immer schwer einzuschätzen, deshalb möchten wir uns nicht auf einzelne Mannschaften festlegen. Die beiden Absteiger muss man aber sicherlich auf dem Zettel haben, da sie zu den Favoriten zählen dürften.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns besonders darauf, unsere Heimspiele wieder auf unserem Heimplatz am Striep auszutragen. Natürlich sind auch die Derbys gegen Estebrügge immer etwas Besonderes. Generell hoffen wir auf viele spannende, faire und attraktive Spiele in der Kreisliga.