FuPa Sommercheck: SG Lühe

Das war die erfolgreichste Saison seit vielen Jahren für die SG Lühe. Im Aufstiegsjahr gelang den Altländern ein herausragender 3. Platz in der Kreisliga und dann sogar der Pokalsieg. Als warnendes Beispiel sollte aber der Vorjahresaufsteiger, FC Wischhafen/Dornbusch, dienen, der im zweiten Jahr beinahe abgestiegen wäre. Gibt es in dieser Saison wieder Heimspiele an gewohnter Stätte? Mal sehen, was sich der "tolle Nachbar" noch so einfallen lässt. Hier sind die Antworten von Trainer Steffen Wilkens im FuPa Sommercheck.