FuPa-Sommercheck: SG Freiburg/Oederquart

– Foto: Hellwege

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Tim Hellwege von der SG Freiburg/Oederquart unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Nach dem schwachen Start mit drei Niederlagen und 0:15 Toren haben wir eine sehr gute Saison gespielt. Wir bekamen in den darauffolgenden 21 Spielen nur elf weitere Gegentreffer und stellten damit die beste Defensive der Liga. Außerdem muss man erwähnen, dass die Trainingsbeteiligung nach den drei Niederlagen nicht abnahm, sondern die Teilnehmerzahl stieg und wir teilweise mit 17, 18 oder 19 Spielern trainiert haben. Dies sorgte für einen sehr guten Konkurrenzkampf.

Jan-Henrik Junge wechselt von der SG Oste zu uns. Nach langer Verletzungspause wollen Niklas Gerdts und Max Luca Hülsen wieder Fuß fassen und in der neuen Saison angreifen. Nach zwei Jahren Schule kehrt ebenfalls Henk Beckmann zurück. Olaf Schütt wird etwas kürzertreten. Ansonsten haben wir keine Ab- oder Zugänge.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

In Bezug auf den letzten Saisonstart wollen wir versuchen, besser in die neue Saison zu starten. Außerdem wollen wir defensiv ähnlich kompakt und sicher stehen wie in der abgelaufenen Spielzeit und unsere Torausbeute möglichst verbessern.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Definitiv die SG Drochtersen/Assel und den FC Oste/Oldendorf, da sie über die letzten Jahre immer konstant oben mitgespielt haben und dies auch weiterhin tun werden. Dazu wird der SV Burweg kommen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir freuen uns besonders auf die beiden Spiele gegen den FC Wischhafen/Dornbusch. Diese Duelle locken traditionell viele Zuschauer auf den Sportplatz und sorgen jedes Mal für eine gute Atmosphäre. Außerdem sind es meist spannende und umkämpfte Partien.

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