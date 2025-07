FuPa Sommercheck: SG Freiburg/Oederquart

Zum Ende der Saison wurde es für die SG Freiburg/Oederquart etwas enger, als vor der Saison erwartet. Schuld waren diverse längere Verletzungen von Leistungsträgern. Letztlich durften doch einige Teams mehr in der Klasse bleiben, wodurch sich die Lage der Nordkehdinger dann wieder entspannte. Wichtig für die kommende Spielzeit ist es, einige Spieler der aufgelösten zweiten Mannschaft einzubauen, damit der Kader in der Breite größer wird. Hier sind die Antworten von Trainer Ernst Hülsen im FuPa Sommercheck.

Aufgrund unseres kleinen Kaders und der vielen Verletzungen im vergangenen Jahr, müssen wir mit der letzten Saison doch zufrieden sein.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Als Zugänge können wir Tobias Richters, Justin Haack und Kyrian Stroh begrüßen. Da wir leider unsere zweite Mannschaft auflösen mussten, kommen noch Spieler aus der zweiten Mannschaft dazu. Verlassen hat uns leider Marc Koslowski. Das Trainerteam bleibt wie bisher zusammen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel kann nur lauten, sich in jedem Spiel gut zu verkaufen und so viele Punkte wie möglich zu sammeln.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Zuallererst müsste die Trainingsbeteiligung gesteigert werden. Dann müssten wir uns im Erspielen von Torchancen und in der Effizienz im Torabschluss verbessern.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Wir haben kein Derby. Alle Spiele müssen gespielt werden.

