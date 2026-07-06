FuPa-Sommercheck: SG Borstel-Sangenstedt/Handorf

– Foto: Steffi Rathje

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Katharina Edelsbacher von der SG Borstel-Sangenstedt/Handorf unsere Fragen.

Im weiteren Saisonverlauf gab es jedoch immer wieder Phasen, in denen wir nicht konstant an diese Leistungen anknüpfen konnten. Verletzungen, personelle Engpässe und kleinere Leistungsschwankungen machten sich bemerkbar, sodass wir den positiven Schwung aus der Hinrunde nicht vollständig über die gesamte Saison mitnehmen konnten.

Rückblickend betrachtet sind wir mit der vergangenen Saison insgesamt gemischt zufrieden. Besonders die Hinrunde verlief sehr positiv und hat gezeigt, welches Potenzial in unserer Mannschaft steckt. Ein echtes Ausrufezeichen setzten wir direkt zu Saisonbeginn, als wir aus den ersten drei Spielen starke sieben Punkte holten. Besonders erfreulich war dabei der Erfolg gegen den Landesliga-Absteiger Böhme – ein Spiel, das uns viel Selbstvertrauen gegeben hat und gezeigt hat, dass wir auch mit starken Gegnern auf Augenhöhe mithalten können.

Am Ende mussten wir den bitteren Gang auf einen Abstiegsplatz antreten – letztlich fehlte uns nur das Torverhältnis, um die Klasse sportlich zu halten. Umso größer war die Erleichterung, als feststand, dass wir aufgrund eines frei gewordenen Platzes auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga bleiben dürfen. Diese zweite Chance möchten wir unbedingt nutzen. Sie gibt uns die Möglichkeit, zu zeigen, was wirklich in unserer Mannschaft steckt, und die Entwicklung der vergangenen Saison in positive Ergebnisse umzuwandeln. Mit großem Ehrgeiz und viel Motivation wollen wir beweisen, dass wir unseren Platz in der Liga verdient haben.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Leider müssen wir Abgänge beziehungsweise Pausen verkraften: Marie und Alica werden uns in der kommenden Saison nicht zur Verfügung stehen. Außerdem verabschieden wir unseren Trainer Timon, dem wir für seinen Einsatz und sein Engagement herzlich danken.

Gleichzeitig freuen wir uns aber auch über mehrere Neuzugänge: Julia und Melissa wechseln aus Brietlingen zu uns. Zudem kehrt Rebecca nach ihrer Pause zurück und verstärkt den Kader ebenso wie Kaya und Sophie, die neu zur Mannschaft stoßen.

Auch auf der Trainerposition gibt es eine Veränderung: Nach dem Abschied von Timon übernimmt unser bisheriger Co-Trainer Michael die Verantwortung als Cheftrainer.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Für die neue Saison ist unser oberstes Ziel ganz klar der Klassenerhalt. Nachdem wir in der vergangenen Spielzeit nur durch einen frei gewordenen Platz in der Bezirksliga bleiben konnten, möchten wir dieses Mal frühzeitig zeigen, dass wir sportlich in die Liga gehören.

Darüber hinaus wollen wir uns als Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln. Durch unsere Neuzugänge und den Trainerwechsel möchten wir als Team noch enger zusammenwachsen und unsere Stärken besser auf den Platz bringen.

Ein weiterer Schwerpunkt wird die Konstanz sein. In der vergangenen Saison haben wir immer wieder gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt – nun gilt es, diese Leistungen nicht nur phasenweise, sondern über die gesamte Saison hinweg abzurufen. Wenn es uns gelingt, unsere Leistung konstant auf einem guten Niveau zu halten, werden auch die Ergebnisse folgen.

Gleichzeitig möchten wir attraktiven, mutigen Fußball spielen, die Entwicklung jeder einzelnen Spielerin fördern und als Team mit Einsatz, Zusammenhalt und Leidenschaft auftreten. Wenn wir diese Ziele erreichen, sind wir überzeugt, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen und den Klassenerhalt aus eigener Kraft sichern können.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

In unserer Liga sollte man keine Mannschaft unterschätzen. Die vergangene Saison hat eindrucksvoll gezeigt, wie ausgeglichen die Bezirksliga ist und dass jeder jedem Punkte abnehmen kann.

Besonders stark schätzen wir den Absteiger Elbmarsch ein. Als Team aus der höheren Liga bringen sie sicherlich viel Qualität und Erfahrung mit. Auch Lemgow-Dangenstorf gehört für uns zu den Favoriten. Als amtierender Meister werden sie mit viel Selbstvertrauen in die neue Saison gehen und erneut eine wichtige Rolle im Titelrennen spielen.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum? Besonders freuen wir uns auf die Spiele gegen Gellersen und Elbmarsch. Gegen Gellersen haben wir bereits in der Kreisliga gespielt. Deshalb wird es spannend zu sehen, wie sich die Mannschaft seitdem weiterentwickelt hat und wie wir uns im direkten Vergleich schlagen.

Ein weiteres Highlight wird sicherlich das Derby gegen Elbmarsch sein.

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