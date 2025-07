Fupa Sommercheck: SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg

Nur ganz knapp scheiterte die SG Bliedersdorf/Nottensdorf III/Horneburg am Aufstieg und somit Durchmarsch in die 2. Kreisklasse. Schuld daran war sicherlich auch die schwache Heimbilanz. Auswärts trat die Mannschaft von Thomas Bobert und Benjamin Kertzscher ganz anders auf, war bestes Team der 3. Kreisklasse. Hier sind die Antworten des Trainerteams im FuPa Sommercheck.

Grundsätzlich muss man mit dem 3. Platz als Aufsteiger zufrieden sein, auch wenn wir gerne noch einen Platz weiter oben ins Ziel eingelaufen wären.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Verlassen haben uns mit Danylo Lapenko und Steffen Günther zwei Säulen der Mannschaft. Gleichzeitig haben wir auch diverse Neuzugänge. Das wird sicherlich für eine veränderte Struktur in der Truppe sorgen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen uns immer weiter entwickeln, spielerisch wie auch tabellarisch.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Wie in gefühlt jedem Sommercheck kommen auch wir um das Thema Trainingsbeteiligung nicht herum. Das muss einfach besser werden. Sportlich gibt’s auch die ein oder andere Stellschraube, an der wir drehen müssen.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Durch die Aufsteiger haben wir direkte Duelle in direkter Nachbarschaft, das wird sicherlich ganz cool.

