FuPa-Sommercheck: SG Beverstedt/Wellen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Justin Rademacher von der SG Beverstedt/Wellen unsere Fragen.
Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?
Mit der vergangenen Saison sind wir mehr als zufrieden. Der vierte Tabellenplatz war sogar besser, als wir es uns im Vorfeld hätten ausmalen können. Insgesamt blicken wir auf die bisher erfolgreichste Saison unserer zweiten Mannschaft zurück.
Was hat sich personell bei euch verändert?
Es gibt einige personelle Veränderungen im Team:
Abgänge:
Henrik Flathmann (verlässt uns, war auf und neben dem Platz eine enorm wichtige Rolle)
Lukas Hildebrandt (verlässt uns und hinterlässt im Trainerteam eine große Lücke)
Einige Spieler haben sich entschieden, künftig höherklassig zu spielen – dafür wünschen wir ihnen viel Erfolg und alles Gute!
Trainer- und Funktionsteam:
Sven Wiechmann (übernimmt die Rolle des Torwarttrainers)
Thomas Bliefernicht (unterstützt uns künftig als Co-Trainer)
Neuzugänge & Kaderveränderungen:
Zahlreiche Spieler der ersten Mannschaft stoßen zu uns, nachdem diese aufgrund einer personell schwierigen Situation den Spielbetrieb einstellen musste. Wir sind sehr froh, dass diese Spieler dem Verein treu geblieben sind!
Mathis Kahl (SG Stinstedt)
Mario Graske (ESC Bremerhaven / aus der Region Beverstedt)
Was ist euer Ziel für die neue Saison?
Unser erstes Ziel ist es, uns schnell in der neuen Liga zurechtzufinden. Gleichzeitig wollen wir uns von Beginn an im oberen Mittelfeld etablieren.
Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein?
Wir rechnen damit, dass Hagen III zu den stärksten Mannschaften der Liga gehören wird.
Auf welche Spiele freut ihr euch besonders?
Besonders freuen wir uns auf die Duelle gegen FAW II, Bokel II, Lune II und Landwürden!
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!