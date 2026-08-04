FuPa-Sommercheck: SG Beverstedt/Wellen "Unser erstes Ziel ist es, uns schnell in der neuen Liga zurechtzufinden" von FuPa Lüneburg · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: P.Loga

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Justin Rademacher von der SG Beverstedt/Wellen unsere Fragen.

Anzeige: Der FuPa Sommercheck wird präsentiert vom TAGEBLATT

--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Mit der vergangenen Saison sind wir mehr als zufrieden. Der vierte Tabellenplatz war sogar besser, als wir es uns im Vorfeld hätten ausmalen können. Insgesamt blicken wir auf die bisher erfolgreichste Saison unserer zweiten Mannschaft zurück. Was hat sich personell bei euch verändert?