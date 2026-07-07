FuPa-Sommercheck: SG Basbeck-Osten/Hemmoor "Nun gilt es, zwei konkurrenzfähige Herrenmannschaften zu formen" von FuPa Lüneburg · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: S:Sommer

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Marc Dankers von der SG Basbeck-Osten/Hemmoor unsere Fragen.

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--> Zum Jobportal: jobs.tageblatt.de Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison? Beide Vereine der neuen SG schauen auf eine durchwachsene Saison zurück. Der FC Basbeck-Osten beendete die letzte Spielzeit als Zwölfter, und der SC Hemmoor musste den sportlichen Abstieg hinnehmen. Umso glücklicher sind wir, dass wir nun mit der ersten Mannschaft der neuen Spielgemeinschaft den Klassenerhalt in der Kreisliga sichern konnten.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen? Aufgrund der neuen Spielgemeinschaft ist diese Frage schwer zu beantworten, da sich durch die neue Situation grundlegend viel verändert hat. Wir sind jedoch sehr glücklich darüber, dass uns nur wenige Spieler verlassen haben oder ihre Fußballschuhe an den Nagel hängten. Nun gilt es, zwei konkurrenzfähige Herrenmannschaften zu formen und sich schnellstmöglich untereinander zu finden, um gemeinsam erfolgreichen Fußball zu spielen. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr? Das oberste Ziel ist ganz klar: der Klassenerhalt in der Kreisliga! Zudem gibt es durch die Gründung der SG viele organisatorische Rahmenbedingungen, die wir intern weiter optimieren müssen.