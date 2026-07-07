FuPa-Sommercheck: SG Basbeck-Osten/Hemmoor

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Marc Dankers von der SG Basbeck-Osten/Hemmoor unsere Fragen.
Beide Vereine der neuen SG schauen auf eine durchwachsene Saison zurück. Der FC Basbeck-Osten beendete die letzte Spielzeit als Zwölfter, und der SC Hemmoor musste den sportlichen Abstieg hinnehmen. Umso glücklicher sind wir, dass wir nun mit der ersten Mannschaft der neuen Spielgemeinschaft den Klassenerhalt in der Kreisliga sichern konnten.
Aufgrund der neuen Spielgemeinschaft ist diese Frage schwer zu beantworten, da sich durch die neue Situation grundlegend viel verändert hat. Wir sind jedoch sehr glücklich darüber, dass uns nur wenige Spieler verlassen haben oder ihre Fußballschuhe an den Nagel hängten. Nun gilt es, zwei konkurrenzfähige Herrenmannschaften zu formen und sich schnellstmöglich untereinander zu finden, um gemeinsam erfolgreichen Fußball zu spielen.
Das oberste Ziel ist ganz klar: der Klassenerhalt in der Kreisliga! Zudem gibt es durch die Gründung der SG viele organisatorische Rahmenbedingungen, die wir intern weiter optimieren müssen.
Wir schätzen, dass die vorderen Plätze durch die Mannschaften aus Geversdorf, Neuenwalde/Krempel/Holßel sowie Hagen/Uthlede II besetzt werden.
Wir freuen uns generell auf jedes Spiel. Besonders die Derbys gegen Hollen, die SG Am Dobrock sowie das Duell gegen Lamstedt – ausgetragen an unseren Sporttagen in Osten – werden sicherlich für eine große Zuschauerkulisse sorgen.
Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!