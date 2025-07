FuPa-Sommercheck: SCW Göttingen

Die Saison 2024/2025 ist vorbei und die Saison 2025/2026 steht schon wieder vor der Tür. FuPa hört sich in der Sommerpause bei den Vereinen um. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Wurde der Kader nochmal verstärkt? SCW Göttingen-Trainer Steffen Claaßen hat uns ein paar Fragen beantwortet.

"Unsere Vorbereitung beginnt am 08.07 und setzt dort an, wo wir zum Ende der letzten Saison aufgehört haben."



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben

würdest?

"Im Trainerteam haben wir gesehen, dass sich in der Mannschaft im Vergleich zu den vorangegangenen Spielzeiten ein neues Selbstverständnis und ein neuer Anspruch an sich selbst entwickelt hat."



Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?

"Auch in der neuen Saison werden wir versuchen, uns in allen Belangen zu verbessern. Erfolg kann man nie garantieren und wir haben in der vergangenen Spielzeit eine super Serie gespielt. Wir werden unseren Einsatz also noch einmal steigern müssen."



Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?

"Ich glaube, dass die Mannschaften, die aus der Landesliga neu in die Liga kommen, immer Favorit sind. Dazu gehören im kommenden Jahr Nörten und Petershütte. Aber auch Landolfshausen, Hainberg und wir gehören aufgrund der individuellen Klasse und der abgelaufenen Spielzeit zum Kreis der Favoriten."



Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?

"Neu zu uns stoßen werden Ingmar Peters (FC Hude), Alexander Probst (Bovender SV) sowie Jasper Merlin Kuhlmann, Alessio Schiliro, Konstantin Brockmann, Moritz Rehling und Younes Gabriel Mabrouk (alle aus der Jugend des JFV 37 Göttingen)."