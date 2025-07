FuPa Sommercheck: Schwinger SC

Nach 12 Jahren in der 1. Kreisklasse war der Schwinger SC vor zwei Jahren dort abgestiegen. Jetzt ging es sogar in die 3. Kreisklasse runter. Langjährige Leistungsträger wie Luca Gützlaff und Kevin Hellwege verließen den Verein. Kann Trainer Uwe Duchow den freien Fall stoppen? Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Bis auf wenige Spiele gar nicht zufrieden. Kann man auch nicht sein, wenn die Serie als Absteiger abgeschlossen wird.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Abgänge: Luca Gützlaff nach Tostedt, Kevin Hellwege nach Hammah, Tom Klindworth nach Mulsum, Robin Glamann nach Wangersen, Lasse Gerdes, Moritz Gelhaus und Lorenzo Solbach pausieren.

Zugänge: Jonas Bahr vom TuS Harsefeld III, Mathis Meybohm von der U 19 JSG Geest, Rico Hesse kommt aus der Pause.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Bescheiden bleiben! Ausgegebene Ziele sind der Klassenerhalt und beide Mannschaften anständig bis zum Saisonende durchzubringen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

An allen Dingen, die bereits von den anderen Trainern der Vereine, die sich in diesen Niederungen bewegen, bereits angesprochen und bemängelt wurden. Der Spaßfaktor überwiegt halt.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Es wird eine interessante Saison mit spannenden Spielen und nicht einfacher werden, als in der letzten Serie in der 2. Kreisklasse. Besonders freue ich mich auf das Auftaktspiel am 8. August gegen meine Freunde vom SSV Hagen III.😉

