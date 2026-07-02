FuPa-Sommercheck: SC Vierhöfen

– Foto: SC Vierhöfen

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Nabil Al-Barazanchi vom SC Vierhöfen unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir sind mehr als zufrieden. Nachdem wir letztes Jahr fast direkt wieder in die 3. Kreisklasse abgestiegen wären, haben unsere Jungs dieses Jahr ein komplett anderes Gesicht gezeigt, ihren Mann gestanden und sich akklimatisiert. Das Resultat dessen ist der verdiente 4. Platz und der damit verbundene Aufstieg in die 1. Kreisklasse.

Wir sind aktuell dabei, neue Spieler für die Mannschaft zu gewinnen. Zu vermelden gibt es bisher noch nichts. Wir mussten mit Justin Willet tatsächlich nur einen Abgang verkraften.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Das Ziel darf ab der ersten Minute nur sein, das absolute Wunder zu schaffen. Und das wäre der Klassenerhalt. Dafür werden wir alles reinhauen, alles geben und uns darauf vorbereiten.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Ganz klassisch die drei Absteiger SaGa, Welle und Nenndorf. Aber auch die Mannschaft aus Maschen, die als Meister aufsteigt. Die Jungs spielen einen tollen Fußball und werden aus meiner Sicht mit dem Abstieg nichts zu tun haben.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Auf jedes einzelne. Wir sehen die neue Saison als ein großes Abenteuer.

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