FuPa-Sommercheck: RW Volkmarode

– Foto: L. Höthke & J. Jansen

Die Mannschaften der Landesliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Collin Gerstung, Trainer vom RW Volkmarode, hat uns einen Ausblick gegeben.

Grundsätzlich sind wir mit dem Saisonverlauf zufrieden. Vor der Saison als Aufsteiger und als kompletter Neuling in der Landesliga haben uns die meisten ja direkt auf den letzten Plätzen gesehen und damit als klaren Absteiger. Wir haben, glaube ich, trotz der jungen Mannschaft gezeigt, dass wir mithalten können und haben dann ja auch eigentlich die Klasse gehalten. Aufgrund der Konstellation mit den zwei Absteigern aus der Oberliga mussten wir dann für ein paar Tage doch absteigen als Fünftletzter. Durch den Rückzug vom BSC sind wir drin geblieben. Am Ende fragt danach jedoch keiner mehr. Wir haben die Klasse sportlich gehalten, sind am Ende drin geblieben und spielen jetzt wieder in der Landesliga. Deswegen sind wir mit der letzten Saison auch zufrieden.

Wir haben am 3. Juli angefangen, sind jetzt im regelmäßigen Rhythmus drin, hatten am einige Testspiele und sind ganz gut drin in der Vorbereitung. Es gibt natürlich immer wieder den ein oder anderen Urlauber, der dann das Training nicht mitmachen kann oder ein bisschen raus ist. Aber ich glaube, das ist im Breitensport völlig normal. Eines unserer Highlights ist wie jedes Jahr auch unser Trainingslager. Wir fahren zum Ende der Vorbereitung in ein Trainingslager über ein Wochenende und haben da wieder Top-Bedingungen, gemeinsam die Ziele zu setzen und den letzten Feinschliff für die Saison zu nehmen.



Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Ich finde, man merkt der Mannschaft an, dass ein Jahr Landesliga-Fußball schon gut tut in der Entwicklung. Man merkt einen gewissen Reifeprozess, aber wir sind natürlich noch weit weg von einer absolut gestandenen Herrenmannschaft.

Wir sind dieses Jahr im Durchschnitt auch wieder 22,4 Jahre alt im Kader, haben drei Ü30-Spieler aus dem letzten Jahr abgegeben, dafür wieder junge Spieler dazugekommen. Also sind wieder nach wie vor eine junge Truppe, die sehr viel Potenzial mit sich bringt.

Natürlich sind wir etwas gereifter, aber tragen immer noch sehr junges Blut und es wird wieder darauf ankommen, gut mit Rückschlägen umzugehen und aus Fehlern zu lernen. Also brauchen wir weiterhin eine positive Fehlerkultur, um uns einfach zu entwickeln. Das gehört zu dem Prozess dazu.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Dementsprechend ist Zielsetzung für die neue Saison auch ganz klar: Klassenerhalt! So schnell wie möglich, so viele Punkte wie möglich holen und dass wir uns gut präsentieren können sowie weiterentwickeln. Wir wollen als Mannschaft weiterhin so geschlossen zueinander stehen, zusammenbleiben und die Entwicklung jedes Einzelnen vorantreiben. Sowohl sportlich, als auch persönlich.