FuPa-Sommercheck: RSV Braunschweig

– Foto: Jens Grothe

Die Mannschaften der Kreisliga Braunschweig befinden sich aktuell in der Vorbereitung. FuPa nutzte die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was sind die Ziele für die kommende Saison? Dennis Eberlein, Co-Trainer vom RSV Braunschweig, hat uns einen Ausblick gegeben.

Unter dem Strich zählt, dass wir als Aufsteiger den Klassenerhalt geschafft haben, auch wenn wir ihn lieber am letzten Spieltag sportlich auf dem Platz gesichert hätten. Der Schlussspurt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen war dafür entscheidend (u. a. gegen Meister Rot-Weiß).

Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wann hat die Vorbereitung eurer Mannschaft begonnen und was waren/sind die Highlights?

Das erste Training fand am 30. Juni statt, in der Woche davor sind die Jungs mit indiviuellen Läufen gestartet. Neben den ersten Testspielen sind die Treppenläufe sicherlich ein "Highlight" – zumindest aus Trainersicht.





Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, den du gezielt loben würdest?

Einzelne Spieler möchten wir nicht hervorheben. In der Rückrunde standen wir defensiv deutlich stabiler und haben weniger Gegentore kassiert.



Wie lautet die Zielsetzung für die kommende Saison?

Wir wollen besser in die Saison starten und möglichst früh Abstand zu den Abstiegsplätzen gewinnen. Ziel ist eine ruhigere Saison als im vergangenen Jahr.





Habt ihr sonst etwas hinzuzufügen?

Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht. Nach der vergangenen Saison haben wir mit einigen Gegnern noch eine Rechnung offen (vor allem denjenigen, die uns schon viel Erfolg in der Kreisklasse gewünscht haben) und sind gespannt, wie sich die drei Aufsteiger in der Kreisliga schlagen werden.