FuPa-Sommercheck: Ochtmisser SV

– Foto: Jürgen Poersch

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Alen Graf vom Ochtmisser SV unsere Fragen.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Da wir den Aufstieg in die Bezirksliga erst am letzten Spieltag verpasst haben, war die Enttäuschung zunächst schon da. Dennoch war es rückblickend eine hervorragende Saison. Keiner hatte mit uns oben gerechnet, daher sind wir insgesamt sehr zufrieden.

Es gibt insgesamt 7 Abgänge und ebenso 7 Neuzugänge. Der Posten des Trainers wurde ebenfalls neu besetzt. Unser langjähriger Coach Gianluca Sciume hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Ersetzen wird ihn unser neuer Coach Alen Graf. Ihm zur Seite steht Sören Trumann als Co-Trainer.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir haben uns auf allen Positionen verstärken können und wollen uns auf jeden Fall im oberen Drittel festsetzen. Es ist für uns eher eine Bezirksliga B als eine Kreisliga, daher wird es über 30 Spieltage sehr knackig zugehen.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Zum jetzigen Zeitpunkt ist das sehr schwer zu sagen, da bei den Vereinen noch etliche Transfers anstehen. Die Absteiger aus der Bezirksliga haben natürlich den Druck, so schnell wie möglich wieder aufzusteigen. Mal sehen, wie die Vereine mit diesem Druck umgehen. Einzelne Vereine kann ich erst kurz vor dem ersten Spieltag nennen; dann sind die Kader so gut wie komplett und aussagekräftiger als jetzt.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Besonders auf die Nachbarvereine wie Eintracht Lüneburg, Mechtersen-Vögelsen und LSK 2. Da werden sicher ein paar Zuschauer mehr am Rand sein und für eine tolle Stimmung sorgen.

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