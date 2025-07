FuPa-Sommercheck: Mulsum/Kutenholz III

Uns verlassen zur neuen Saison Heja Arslan und Lukas Allers in Richtung zweite Mannschaft. Roman Baranski beendet seine Karriere nach viel Verletzungspech. Neu im Team begrüßen wir Immanuel Lütge, der nach einer zweijährigen Pause vom MTV Hesedorf zu uns kommt. Jannik Martens hat seine Karriere in der ersten Herren beendet und möchte sich bei uns jedoch noch fit halten. Außerdem bekommen wir frischen Wind aus der zweiten U19 mit Silas Gerken, Max Detjen, Jarno Rönnings und Mads Allers dazu. Im Trainerteam hört Tobias Engelhardt als Trainer auf, bleibt dem Team jedoch als Betreuer und Unterstützer in der Not erhalten. Tim Steingräber und Olaf Bardenhagen übernehmen.