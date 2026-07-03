FuPa-Sommercheck: MTV Wilstedt Walking Football

– Foto: MTV Wilstedt

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Björn Dolina vom MTV Wilstedt Walking Football unsere Fragen.

Seit dem Sommer letzten Jahres haben wir an einigen Turnieren teilgenommen: Unter anderem haben wir unser eigenes Blitzturnier veranstaltet, waren in Seevetal beim TuS Fleestedt zu Gast und durften Anfang Juni im Rahmen der Pokalendspiele des Landkreises Heidekreis ein Einlagenspiel gegen Eintracht Leinetal bestreiten.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Wir freuen uns stets über neue Gesichter, die diese noch recht neue Sportart ausprobieren wollen. Unser Team besteht aus 25 Personen, davon sind 6 Frauen. Wir sind im Alter von 32 bis 77 Jahren. Das Training findet jeden Mittwoch um 18:30 Uhr in Wilstedt statt.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen die Sportart weiterhin bekannter machen, da diese Art von Fußball für jede und jeden geeignet ist. Gehfußball ist mit seinen schonenden Bewegungen und den geänderten Regeln zum „normalen“ Fußball eine super Alternative für ältere, aber auch jüngere Leute, die keinen „richtigen“ Fußball mehr spielen können, dürfen oder wollen. Auch für komplette Neueinsteiger und Neueinsteigerinnen ist Walking Football perfekt, um Spaß am Fußball zu haben. Es wäre schön, wenn auch weitere Vereine in der Umgebung dieses Sportangebot in ihr Portfolio aufnehmen würden.

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

In Niedersachsen gibt es beim Walking Football keinen Ligabetrieb; dieser ist auch weiterhin von den Mannschaften nicht gewünscht. Es gibt eine Vielzahl an Turnieren sowie Freundschaftsspielen, sodass sich jedes Team selbst aussuchen kann, wann und wo gespielt werden soll.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Am 29. August findet unser erstes MTV-Wilstedt-Sommerturnier statt. In zwei Gruppen à fünf Mannschaften werden wir einen tollen Tag mit vielen Walking-Football-Teams erleben. Zusagen haben wir hier bereits unter anderem vom SV Hönisch, TSV Posthausen, Buchholzer FC und der SpVgg BISON.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!