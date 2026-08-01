FuPa-Sommercheck: MTV Wangersen

– Foto: Heidi

Die Mannschaften befinden sich in der Vorbereitung zur neuen Saison. Es wird geschwitzt, einstudiert und getestet. FuPa nutzt die Zeit und hat sich bei den Vereinen umgehört. Was lief gut? Was soll verbessert werden? Wurde der Kader noch einmal verstärkt? Diese und einige andere Fragen beantwortet der FuPa Sommercheck. Heute beantwortet Fabian Gerdes vom MTV Wangersen unsere Fragen.

Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Wenn man die Saison allerdings nüchtern analysiert, sieht man ein extremes Bild:

Wir haben die Klasse gehalten. Das war unser erklärtes Ziel – und damit Haken dran!

Offensiv top: Wir stellen den Torschützenkönig und haben die fünftmeisten Tore der Liga erzielt.

Defensiv Flop: Zeitgleich stellen wir aber auch die schlechteste Abwehr der Liga.

Bei dieser Bilanz ist völlig klar, warum wir bis zur allerletzten Minute der Saison zittern mussten.

Eines steht nach den letzten Jahren aber unumstößlich fest: Abstiegskampf können wir! Drei Jahre in Folge haben wir exakt den letzten Platz über dem Strich belegt. Wenn es darum geht, punktgenau so hoch zu springen, wie ein gutes Pferd eben muss, dann macht uns darin so schnell keiner was nach.

Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Zum Glück können wir für die kommende Saison einige Neuzugänge vermelden. Folgende Spieler sind ab sofort endlich spielberechtigt:

Nando Wenske

Tim Serbian

Cedric Pöhler

Hannes Lühmann

David Loitz

Auf der Abgangsseite gibt es aktuell nur einen schmerzhaften Verlust zu beklagen: Unser Co-Kapitän André Allers verabschiedet sich in den wohlverdienten Fußballruhestand.

Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Um die Herzgesundheit unseres Trainers zu schonen, haben wir für die kommende Saison ein klares Ziel: Wir wollen am letzten Spieltag nicht mehr Blut und Wasser schwitzen müssen, ob es für den Ligaverbleib reicht.

Die Formel dafür ist eigentlich ganz simpel:

Stärken stärken: Unseren offensiven Fußball weiter konsequent durchziehen.

Schwächen abstellen: Hinten den Laden dichthalten und deutlich weniger Tore kassieren.

Wenn wir das auf den Platz bringen, klappt es diesmal auch ganz sicher ohne Ohnmachtsanfälle auf der Trainerbank!

Wen schätzt ihr in eurer Liga besonders stark ein und warum?

Blickt man auf die Liga, dürfte Hedendorf mit diesem Kader die am stärksten einzuschätzende Mannschaft sein.

Auf welche Spiele freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Ein besonderes Highlight sind für uns natürlich immer die Derbys gegen A/O. Und in dieser Saison legen wir sogar noch eins drauf: Die Losfee hat gesprochen und schickt uns im Pokal zu unseren Nachbarn nach Ottendorf!

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Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!