FuPa-Sommercheck: MTV Jeddingen II Frauen

Wir freuen uns auf jedes Derby, ganz besonders aber auf das Spiel gegen Natrum. Da steckt einfach immer viel Spannung drin. Auch Sandbostel bleibt eine kleine Wundertüte, bei der man nie so genau weiß, was einen erwartet. Westerholz II hat in der Vergangenheit viel Erfahrung mitgebracht. Nach dem Umbruch ist das Team aktuell schwer einzuschätzen. Wörpetal startet mit einem neuen Trainer, da sind wir gespannt, welchen Spielstil sie mitbringen. Anderlingen ist mit ihrer jungen und dynamischen Truppe nie zu unterschätzen, und FC Ummel hat zwei - drei Spielerinnen, die an einem guten Tag richtig gefährlich werden können. Was Ippensen, Hesslingen und Tiste II angeht, da lassen wir uns überraschen. Aber genau das macht die Liga ja auch so spannend.