FuPa Sommercheck: MTV Himmelpforten II

Nur knapp verpasste der MTV Himmelpforten II die direkte Rückkehr in die 1. Kreisklasse. Nun kommt es in der kommenden Spielzeit zum direkten Duell mit der eigenen dritten Mannschaft, die zweimal aufgestiegen ist. Trainer Thomas Borstelmann freut sich darauf. Hier sind seine Antworten im FuPa Sommercheck.

Den direkten Aufstieg haben wir leider verpasst. Geschuldet darauf, dass wir zu wenig Punkte gegen die direkten Konkurrenten geholt haben. Das ist dann auch etwas Reife, die dem jungen Team noch fehlt. Aber im Großen und Ganzen haben wir schon gezeigt, dass wir viel Potential haben.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Drei Spieler haben aus Alters-, Familiären- und Verletzungsgründen ihre Schuhe geputzt bei Seite gestellt. Aushelfen werden Sie weiterhin. Zwei Spieler kommen nach einjähriger Pause zurück ins Team und werden uns verstärken.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Unser Ziel ist sicherlich wieder, oben anzugreifen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Etwas konstanter werden in den Spielen. Zu oft haben wir eine deutliche Führung wieder in Gefahr gebracht und dadurch nicht optimal gepunktet. Aber nun sind wir ein Jahr älter und reifer geworden.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Das Auftaktspiel gegen unsere 3. Herren wird sicherlich sehr interessant. Zwei gegensätzliche Teams in fast allen Belangen. Wir wollen auf jeden Fall gewinnen, ist ja ein Heimspiel 😀

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!