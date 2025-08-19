FuPa Sommercheck: MTV Himmelpforten Frauen

Der FuPa Sommercheck 2025 geht dem Ende entgegen. Über 90 Teams beteiligten sich - das ist Rekord! Die Frauen des MTV Himmelpforten sind heute dran. Trainer Stefan Schulz beantwortete hier und jetzt unsere Fragen.

1. Rückblickend betrachtet: Wie zufrieden seid ihr mit der vergangenen Saison?

Mit der zurückliegenden Saison sind wir sehr zufrieden. Einige Spielerinnen hatten uns zum Saisonende verlassen und relativ viele neue Spielerinnen mussten integriert werden. Durch Social-Events ist dies aber sehr gut gelungen. Dies führte zu einer guten Trainings- und Spielbeteiligung, was sich dann auch in den Ergebnissen niederschlug.

2. Welche Veränderungen gibt es zur neuen Saison bei euch im Team? Wer ist neu? Wer ist gegangen?

Einen Abgang und einen Zugang haben wir zu verzeichnen.

3. Was habt ihr euch für die neue Saison vorgenommen und welche Ziele verfolgt ihr?

Wir wollen weiter als Gemeinschaft zusammenwachsen und gemeinsam Spaß haben - auch außerhalb des Platzes. Das sportliche Ziel ist "oben" mitzuspielen.

4. An was müsst ihr in dieser Saison noch arbeiten? Wo seht ihr bei euch noch Verbesserungspotential?

Grundsätzlich müssen wir weiter am Zusammenspiel arbeiten. Auch im taktischen Bereich gibt es Verbesserungspotential.

5. Auf welche Derbys freut ihr euch in der kommenden Saison besonders und warum?

Unsere Fahrtwege sind auch diese Saison sehr kurz, so sind fast alle Spiele Derbys. Ganz besonders sind aber natürlich die Derbys gegen den FC Oste/Oldendorf, TSV Großenwörden und SuSV Heinbockel. Hier kennt irgendwer immer irgendwen.

Jetzt beim Sommercheck mitmachen!

Eurer Team hat noch nicht beim Sommercheck mitgemacht? Dann jetzt schnell die Fragen beantworten. Weitere Infos unter: FuPa Sommercheck - Jetzt mitmachen!