FuPa Sommercheck: MTV Himmelpforten

Nach sehr schwacher Vorrunde schaffte es der MTV Himmelpforten am Ende doch wieder, den Klassenerhalt in der Kreisliga zu sichern. Drei Trainer versuchten sich im Laufe der Saison. Somit kann der MTV ins 22. Jahr Kreisliga in Folge gehen mit einem erneuten Trainerwechsel. Hier sind die Antworten von Sandro Vollmers im FuPa Sommercheck.